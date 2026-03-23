Klarowne stanowisko! Prezydent Nawrocki na spotkaniu z węgierskim przywódcą: Polacy kochają Węgrów, a nienawidzą Putina

Wizyta prezydenta Węgier w Polsce w ramach obchodów Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Prezydent RP Karol Nawrocki i prezydent Węgier Tamas Sulyok podczas ceremonii powitania / autor: PAP/Darek Delmanowicz
„Polacy kochają Węgrów, a nienawidzą Władimira Putina, który jest zbrodniarzem wojennym i nikim więcej”- powiedział prezydent Karol Nawrocki na konferencji prasowej po spotkaniu z prezydentem Węgier Tamásem Sulyokiem. Spotkanie jest związane z Dniem Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.

W Przemyślu prezydent Karol Nawrocki spotkał się ze swoim węgierskim odpowiednikiem Tamásem Sulyokiem w związku z Dniem Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, obchodzonym od 2007 r.

W swoim wystąpieniu prezydent Nawrocki, atakowany przez koalicję rządzącą za spotkanie z węgierskimi politykami i kłamliwie zapisywany z tego powodu do obozu „putinowców”, oprócz wskazywania na to, co łączy Warszawę i Budapeszt, wiele miejsca poświęcił temu, co je dzieli.

Jak to przyjaciele, tak w przyjaźni musimy mieć świadomość, że nie we wszystkim się zgadzamy. Są też sprawy, w których zgadzamy się, że się nie zgadzamy. Dla Polski Władimir Putin i Federacja Rosyjska jest zagrożeniem egzystencjalnym, tak jak bolszewicy w roku 1920. Polacy kochają Węgrów, a nienawidzą Władimira Putina, który jest zbrodniarzem wojennym i nikim więcej

— wskazał prezydent RP.

Państwa natomiast dokonują swoich wyborów dyplomatycznych. Dla mnie jako dla prezydenta Polski, Putin jest zagrożeniem i dla idei europejskiej, i dla wschodniej flanki NATO, i dla całej UE, ale jak to w przyjaźni, drodzy państwo, i w rodzinie, są rzeczy, z którymi się zgadzamy, a są takie, z którymi nie musimy się zgadzać

— zaznaczył Nawrocki.

Polski przywódca zastrzegł przy tym, że mimo fundamentalnej niezgody między Polską a Węgrami w kwestii Rosji i Putina, więcej jest spraw, które łączą oba nasze kraje niż tych, które je dzielą.

Przydacz: Propagandyści próbowali zaburzyć briefing prasowy

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz skomentował na platformie X sposób, w jaki spotkanie i wspólną konferencję prezydentów przedstawia TVP w likwidacji.

Propagandyści z TVP próbowali zaburzyć briefing prasowy prezydentów w Przemyślu. Nie słuchają odpowiedzi, robią partyjną propagandę. Za 3 mld złotych. Prezydent RP jasno wskazał, że W. Putin jest zbrodniarzem, a Rosja zagrożeniem dla Europy. Prezydent RP jest na liście ściganych przez Federacje Rosyjska. Premier i Minister Spraw Zagranicznych RP jeszcze nie tak dawno chcieli się z putinowską Rosją układać.

