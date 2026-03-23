Donald Tusk odtrąbił w Łodzi niesamowity sukces. Stojąc na tle amerykańskich śmigłowców szturmowych Apache mówił o podpisaniu umowy między Wojskowymi Zakładami Lotniczymi nr 1 oraz amerykańskim koncernem Lockheed Martin. Kontrakt dotyczy serwisowania w Polsce śmigłowców. Głos w sprawie zabrał również szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Do sprawy odniósł się także był minister obrony Mariusz Błaszczak. Szef klubu parlamentarnego PiS przypomniał, kto podpisał pierwszą umowę offsetową dotyczącą śmigłowców Apache: „Demagog, sprawdźcie to!”.
Dziś w Łodzi odbyła się uroczystość podpisania umowy między Wojskowymi Zakładami Lotniczymi Nr 1 oraz amerykańskim koncernem Lockheed Martin, dotycząca serwisowania w Polsce amerykańskich śmigłowców szturmowych AH-64 Apache. Polska zamówiła 96 takich maszyn w nowoczesnej wersji AH-64E Guardian. Zawarcie zobowiązań offsetowych ma wynikać z umowy podpisanej w sierpniu 2024 r. opiewającej na ok. 10,8 mld USD.
Tusk podczas uroczystości podkreślił, że zakup Apache’y to „wielka szansa, nie tylko dla naszej obronności, ale także dla tych zakładów”. Jak mówił, zamówienie Apache’y to jeden z największych kontraktów między Polską a USA.
Dzięki amerykańskim Apache’om, które będą serwisowane tutaj w Polsce, Polska będzie przygotowana do odparcia ataku na współczesnym polu walki, będzie w stanie odpowiedzieć na współczesne zagrożenia
— mówił Tusk.
„Pilnować polskiego bezpieczeństwa”
Premier podkreślił, że w przypadku kontraktu na śmigłowce i offsetu Polska „potrafiła serdecznie, przyjacielsko, ale też twardo negocjować elementy tego kontraktu”.
To jest zasada, jaką przyjęliśmy; zasada zrozumiała przez wszystkich naszych partnerów, w tym naszych przyjaciół ze Stanów Zjednoczonych
— zapewnił Tusk.
Jak dodał, „we własnym interesie trzeba negocjować twardo”.
Trzeba stawiać sprawy jasno. Naszym zadaniem, zadaniem polskiego rządu, Polskiej Grupy Zbrojeniowej (której częścią są łódzkie zakłady - PAP), WZL, MON (…) jest pilnować polskiego bezpieczeństwa i polskich interesów. Dlatego negocjujemy twardo i dlatego offset stał się tu faktem, a nie ułudą
— powiedział.
Premier podkreślił też, że inwestycje w centrum serwisowe Apache’y pozwoli też na nabycie przez polskich przemysł nowych kompetencji.
„Wiemy, kto jest sojusznikiem”
Prawdziwe relacje sojusznicze są zbudowane na prawdzie i obopólnym interesie
— powiedział premier. Podkreślił też, że rząd stawia bezpieczeństwo Polaków na pierwszym miejscu, czego dowodami mają być m.in. projekt Polska Zbrojna oraz unijna pożyczka SAFE.
Dzięki właśnie tej decyzji będziemy mogli uwolnić środki z innych miejsc, z polskiego budżetu, aby kontynuować i respektować wszystkie elementy współpracy z naszymi sojusznikami z drugiej strony Atlantyku
— stwierdził Tusk.
Cieszę się, że powoli wszyscy zaczynają rozumieć, że Polska jest partnerem nie tylko bardzo lojalnym, (…) ale też wymagającym
— powiedział.
Jednocześnie premier oświadczył, że nie ma żadnego konfliktu interesów pomiędzy państwami NATO.
Z tego miejsca mogę też głośno powiedzieć - tak, aby te słowa dotarły wszędzie, gdzie to możliwe: i do Moskwy, i do Waszyngtonu, do Kijowa, do stolic europejskich, a nawet do Budapesztu - my tu w Polsce naprawdę wiemy, kto jest sojusznikiem
— podkreślił.
Tusk zapewnił, że Polska potrafi rozróżnić sojusznika od wroga, dlatego z satysfakcją patrzy na podpisane w poniedziałek umowy.
To po raz kolejny potwierdza, że Polska potrafi walczyć o swoje interesy. Robi to z godnością, nigdy na kolanach i z dobrym rozpoznaniem
— dodał.
„Nikt nie będzie miał większej”
Głos podczas wydarzenia zabrał również Władysław Kosiniak-Kamysz.
To niezwykły moment, kiedy Wojskowe Zakłady Lotnicze w Łodzi uzyskują możliwość serwisowania Apache’y, ale też innych śmigłowców, które służą w polskiej armii
— podkreślił szef MON podczas uroczystości.
Jak mówił, „silna polska armia, dobrze wyposażony żołnierz Wojska Polskiego, to gwarancja bezpieczeństwa”.
96 Apache’y to druga na świecie armia śmigłowców bojowych produkcji amerykańskiej, zaraz po Stanach Zjednoczonych, nikt nie będzie miał większej
— powiedział Kosiniak-Kamysz.
Jak dodał, ta inwestycja wynika z potrzeb i ze strategii rozwoju sił zbrojnych RP.
Apache towarzyszą wojskom lądowym (…) My budujemy największą armię wojsk lądowych w Europie, już dzisiaj po Turcji w tej części świata jesteśmy drudzy, a w całym NATO trzeci
—podkreślił minister.
Nie da zorganizować wielkiej armii, wielkich sił lądowych bez odpowiedniego zabezpieczenia z powietrza. Apache będą w służbie sił lądowych. Więc to samo pokazuje ich rodzaj działania i ich umiejętności
— zaznaczył Kosiniak-Kamysz.
„Demagog, sprawdźcie to!”
Do sprawy odniósł się były szef MON Mariusz Błaszczak.
Demagog, sprawdźcie to!
— zaapelował szef KP PiS na portalu X.
Pierwsza umowa offsetowa do śmigłowców szturmowych Apache została podpisana 25 września 2023 roku w siedzibie Boeinga w Mesa (USA). Podpis pod nią złożył ówczesny MON Mariusz Błaszczak.
xyz/PAP/X
