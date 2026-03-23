„Zapraszam członków młodzieżowych rad z całej Polski na I Prezydencki Kongres Młodzieżowych Rad, który organizuje wspólnie z powołaną przeze mnie radą młodzieży w Pałacu Prezydenckim już 1 czerwca” - powiedział prezydent Karol Nawrocki w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.
Prezydent Karol Nawrocki wyszedł z inicjatywą do młodych Polaków. Kancelaria Prezydenta we współpracy z Radą Młodzieży przy prezydencie zorganizuje program edukacyjny, skierowany do aktywnych obywateli „z młodzieżowych rad gmin, powiatów i sejmików województw”. To pierwsze w historii wydarzenie dedykowane dla tych, którzy chcą przedstawić swoje rozwiązania w kwestii problemów i potrzeb lokalnych społeczności.
Szanowni państwo, drodzy młodzi przyjaciele, chcę, żeby Polska była najlepszym miejscem do życia dla młodego pokolenia Polek i Polaków. Nie uda się tego zrobić bez waszego udziału
— powiedział prezydent Nawrocki.
Właśnie dlatego zapraszam członków młodzieżowych rad z całej Polski na pierwszy Prezydencki Kongres Młodzieżowych Rad, który organizuje wspólnie z powołaną przeze mnie radą młodzieży w Pałacu Prezydenckim już 1 czerwca
— dodała głowa państwa.
„Wspólnie z wami znaleźć rozwiązania”
Chcę nie tylko poznawać wasze problemy dotyczące rynku pracy, mieszkalnictwa, demografii, edukacji czy ochrony zdrowia, ale przede wszystkim pragnę wspólnie z wami znaleźć rozwiązania tych problemów
— zaznaczył prezydent Nawrocki.
Chcę, aby była to nasza wspólna rozmowa o wizji przyszłości Polski, którą tak samo jak ja kochacie. Szczegóły jak wziąć udział w kongresie znajdziecie w linku pod tym filmem. Do zobaczenia 1 czerwca w Pałacu Prezydenckim
— zakończył zwierzchnik Sił Zbrojnych.
Jak czytamy na stronie prezydenta: „Program promuje postawy obywatelskie, patriotyzm i zaangażowanie w rozwój społeczności, zachęca do refleksji nad kierunkami rozwoju Polski, inspiruje do aktywności w małych społecznościach, a jednocześnie stanowi platformę dialogu młodych liderów z Prezydentem RP oraz przestrzeń do współpracy i wspólnej realizacji inicjatyw z Radą Młodzieży.”
Wszelkie potrzebne informacje odnośnie do wydarzenia można znaleźć na stronie Prezydenta PR.
