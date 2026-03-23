Prezydent Nawrocki patrzy w przyszłość. Zaprasza młodzieżowe rady do Pałacu: "Wspólnie z wami znaleźć rozwiązania tych problemów"

  • Polityka
Na zdjęciu prezydent Karol Nawrocki w Przemyślu / autor: PAP/Darek Delmanowicz
Zapraszam członków młodzieżowych rad z całej Polski na I Prezydencki Kongres Młodzieżowych Rad, który organizuje wspólnie z powołaną przeze mnie radą młodzieży w Pałacu Prezydenckim już 1 czerwca” - powiedział prezydent Karol Nawrocki w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Prezydent Karol Nawrocki wyszedł z inicjatywą do młodych Polaków. Kancelaria Prezydenta we współpracy z Radą Młodzieży przy prezydencie zorganizuje program edukacyjny, skierowany do aktywnych obywateli „z młodzieżowych rad gmin, powiatów i sejmików województw”. To pierwsze w historii wydarzenie dedykowane dla tych, którzy chcą przedstawić swoje rozwiązania w kwestii problemów i potrzeb lokalnych społeczności.

Szanowni państwo, drodzy młodzi przyjaciele, chcę, żeby Polska była najlepszym miejscem do życia dla młodego pokolenia Polek i Polaków. Nie uda się tego zrobić bez waszego udziału

— powiedział prezydent Nawrocki.

Właśnie dlatego zapraszam członków młodzieżowych rad z całej Polski na pierwszy Prezydencki Kongres Młodzieżowych Rad, który organizuje wspólnie z powołaną przeze mnie radą młodzieży w Pałacu Prezydenckim już 1 czerwca

— dodała głowa państwa.

Wspólnie z wami znaleźć rozwiązania”

Chcę nie tylko poznawać wasze problemy dotyczące rynku pracy, mieszkalnictwa, demografii, edukacji czy ochrony zdrowia, ale przede wszystkim pragnę wspólnie z wami znaleźć rozwiązania tych problemów

— zaznaczył prezydent Nawrocki.

Grafika promująca I Prezydencki Kongres Młodzieżowych Rad / autor: prezydent.pl
Chcę, aby była to nasza wspólna rozmowa o wizji przyszłości Polski, którą tak samo jak ja kochacie. Szczegóły jak wziąć udział w kongresie znajdziecie w linku pod tym filmem. Do zobaczenia 1 czerwca w Pałacu Prezydenckim

— zakończył zwierzchnik Sił Zbrojnych.

Jak czytamy na stronie prezydenta: „Program promuje postawy obywatelskie, patriotyzm i zaangażowanie w rozwój społeczności, zachęca do refleksji nad kierunkami rozwoju Polski, inspiruje do aktywności w małych społecznościach, a jednocześnie stanowi platformę dialogu młodych liderów z Prezydentem RP oraz przestrzeń do współpracy i wspólnej realizacji inicjatyw z Radą Młodzieży.”

Wszelkie potrzebne informacje odnośnie do wydarzenia można znaleźć na stronie Prezydenta PR.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

Powiązane tematy

