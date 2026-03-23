„Zobaczymy. Oczywiście to jest duże wydarzenie. Tam będzie też wystąpienie pana prezydenta Nawrockiego” - powiedział szef KPRP Zbigniew Bogucki w „Rozmowie Wikły” na antenie Telewizji wPolsce24, odpowiadając na pytanie, czy prezydent Karol Nawrocki spotka się z Donaldem Trumpem podczas CPAC w USA.
Pierwsza Dama Marta Nawrocka udała się do USA na spotkanie z Melanią Trump, z kolei prezydent Karol Nawrocki spotka się dziś z prezydentem Węgier, następnie z premierem Viktorem Orbanem. Środowiska lewicowo-liberalne przypuściły atak na parę prezydencką.
Myślę, że ludzie Donalda Tuska muszą atakować. On kiedyś użył takiego sformułowania „psy gończe”. Mówił to podobno w kontekście, jak sam twierdził, spółek skarbu państwa, że oni będą tak gonić za tymi zyskami, za wzrostami. Ale tam tych psów gończych jakoś nie widać, bo Orlen ma prawie 20 miliardów rok do roku mniej, jeżeli chodzi o zarobki. Więc skoro nie ma tam „psów gończych”, to są te polityczne i oczywiście ujadają, próbują podgryzać pana prezydenta. Ale jest takie stare powiedzenie: „Psy szczekają, karawana jedzie dalej”
— powiedział szef KPRP.
Prezydent z wizytą na Węgrzech
Prezydencki minister odniósł się do podróży głowy państwa na Węgry.
Mamy zdecydowanie inne interesy, kierunki, ale z drugiej strony zgadzamy się w kontekście blokowania szaleństwa zielonego ładu, napływu nielegalnych imigrantów, tych wszystkich szalonych lewicowych czy lewackich ideologii. Tutaj oczywiście mamy wspólne interesy
— dodał.
A czy prezydent spotka się z Matteo Salvinim i Marine le Pen? Tusk straszy przed spotkaniem koalicji prorosyjskiej.
Nie ma tego w agendzie, z tego co wiem […] To próba oczywiście podbijania tematu, grania kartą rosyjską, prorosyjskości
— wyjaśnił Bogucki.
Przypomnę, że Donald Tusk na ostatnim spotkaniu przywódców europejskich spotkał się także z Viktorem Orbanem. Czy z tego powodu należy powiedzieć, że wspiera politykę, jeżeli chodzi o kierunek rosyjski premiera Orbana? Oczywiście nie. Problem jest taki, że nie wspiera polityki Orbana, jeżeli chodzi o kwestie zielonoładowe, zniesienie ETS, blokady na nielegalnych imigrantów
— zakończył wątek.
„Najbardziej antyrosyjskim przywódcą w Europie”
Ekipa Tuska zarzuca prezydentowi Nawrockiemu prorosyjskość.
Jeżeli ktokolwiek próbuje obciążać pana prezydenta Nawrockiego jakąś prorosyjskością, z góry trzeba powiedzieć, że to jest podłe, ohydne kłamstwo. Często mówią to ci ludzie, którzy sami przeprowadzali reset z Rosją. Mam to na myśli Donalda Tuska, Radosława Sikorskiego
— powiedział prezydencki minister.
Pan prezydent Nawrocki, jeżeli nie jest najmocniejszym, najbardziej antyrosyjskim przywódcą w Europie, to jednym z najbardziej. Takie są fakty
— stwierdził.
Prezydent na CPAC w USA
Prezydent Nawrocki spotka się podczas CPAC z Donaldem Trumpem?
Zobaczymy. Oczywiście to jest duże wydarzenie. Tam będzie też wystąpienie pana prezydenta Nawrockiego
— przekazał Bogucki.
Szef KPRP poinformował, ze głowa państwa spotka się również z Polonią.
W Teksasie jest blisko trzystutysięczna Polonia amerykańska, to bardzo ważne środowisko. Z jednej strony dlatego, że liczne, z drugiej strony Polonia w Teksasie jest bardzo aktywna na kanwie takiej społecznej, politycznej i co bardzo ważne z punktu widzenia relacji polsko-amerykańskiej, także biznesowej
— wyjaśnił.
Atak kartelu medialnego na prezydenta
Środowisko lewicowo-libealne prowadzą bezpardonowe ataki na prezydenta Nawrockiego.
Myślę, że Donald Tusk, jego przyboczni, media głównego nurtu, kartel medialny próbuje atakować i atakuje pana prezydenta Nawrockiego. Za jego skuteczną politykę międzynarodową. Za to, że jest podejmowany z honorami, że zachód liczy się z jego słowem
— powiedział prezydencki minister.
Myślę, że to zazdrość, która trawi Donalda Tuska. On w wielu sytuacjach po prostu się nie liczy
— dodał.
„Pedofilia Obywatelska”
Na koniec rozmowa zeszła na temat doniesień z Kłodzka, gdzie osoby związane z formacją Tuska zostały skazane za czyny związane z pedofilią i zoofilią.
Jeżeli chodzi o środowisko Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, to nie pierwszy raz, kiedy mamy do czynienia z obrzydliwymi czynami ludzi, bezpośrednio będących członkami Platformy Obywatelskiej
— stwierdził Bogucki.
Takie sytuacje i tego rodzaju patologie powinno się wypalać gorącym żelazem. Natomiast co robi Platforma Obywatelska? Donald Tusk właściwie nabrał wody w usta, czy jak struś schował głowę w piasek. Wydaje się udawać, że tego problemu nie ma
— kontynuował szef KPRP.
Doktryna Neumanna ma wymiar nie tylko jak widać finansowo-korupcyjny
— skonkludował prezydencki minister.
