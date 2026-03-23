„To jest rzecz, która przekłada się bezpośrednio na życie Polaków” – powiedział prof. Przemysław Czarnek podczas briefingu prasowego przed Sejmem, komentując kwestie pogarszającej się sytuacji finansów publicznych.
Prof. Czarnek ogłosił, że będzie wnioskował o uzupełnienie obrad Sejmu o punkt dot. informacji prezesa Rady Ministrów nt. zapaści finansów publicznych państwa polskiego.
Zapaść jest oczywista. Tylko styczeń i luty to deficyt o wielkości 48,5 miliarda złotych, a jak wiemy już ten deficyt rośnie już jeszcze szybciej w marcu. Można się spodziewać już ponad 80-miliardowego deficytu finansów publicznych.
– mówił kandydat PiS na premiera.
To jest rzecz, która przekłada się bezpośrednio na życie Polaków – na ograniczanie badań diagnostycznych rezonansem magnetycznym, tomografem komputerowym, gastroskopii, kolonoskopii, na zamykanie porodówek, bankructwo szpitali powiatowych. Przekłada się bezpośrednio na niemoc państwa w najważniejszych obszarach. Jadąc tutaj z Lublina widzieliśmy już stacje, na których olej napędowy, ropa, która tankują rolnicy (…) kosztuje 9 zł, 8,99. Niemoc państwa we wszystkich obszarach jest potworna. Nie ma co tego bagatelizować. W Grecji też bagatelizowano, a doszło do greckiej tragedii, która oznaczała 30-procentową redukcję wynagrodzeń w administracji publicznej, redukcję emerytur itd. Na to pozwolić sobie w Polsce nie możemy
– dodał.
„Dlaczego Polacy mają umierać?”
Następnie wezwał premiera Donalda Tuska do wyjaśnień.
Gdzie są pieniądze Polaków? Jeżeli dzisiaj nadal mamy wzrost PKB, a jak wiemy maleją wpływy podatkowe o 23 proc., najbardziej dotyczy to VAT. (…) To gdzie są pieniądze? Jak to jest możliwe, że państwo nie może zainterweniować na rynku paliw?
– pytał prof. Czarnek.
Dług publiczny, który zredukowaliśmy od 2015 roku do 2023 roku w stosunku do PKB z 51,6 proc. Do 49,6 proc., przez tylko dwa lata urósł względem PKB do 60 proc. To jest obraz klęski, nędzy i rozpaczy rządów Tuska, który musi wyjaśnić, gdzie są pieniądze Polaków. Dlaczego Polacy mają umierać tylko dlatego, że Tusk, Domański i cała reszta nie radzą sobie z finansami publicznymi? (…) Klęska na naszych oczach jest oczywista
– dodał kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera.
mly/Telewizja wPolsce24/wPolityce.pl
