U Tuska kłamstwa i insynuacje nie są błędem. To jego metoda — napisał były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro na platformie X stając w obronie Viktora Orbana.
Stając w obronie Viktora Orbana Zbigniew Ziobro ocenił wcześniejszą wypowiedź premiera Tusk na platformie X.
Tusk to patologiczny kłamca i cyniczny manipulator. W 2023 roku, przed kamerą, insynuował, że Donald Trump był rosyjskim agentem — powołując się na rzekome ustalenia amerykańskich służb wywiadowczych. Kiedy D. Trump wrócił do Białego Domu, Tusk spojrzał prosto w kamerę i skłamał bez mrugnięcia okiem: „Nigdy czegoś takiego nie sugerowałem”. Każdy może to sprawdzić na YouTube — było dokładnie odwrotnie. Dziś robi dokładnie to samo, używając „The Washington Post”: kłamstwa, intrygi i atak na Viktora Orbána, by wesprzeć swojego rywala — Pétera Magyara — na prośbę Brukseli
– dodał były minister sprawiedliwości.
Wpis Tuska
Wiadomość, że ludzie Orbana informują Moskwę o posiedzeniach Rady UE ze szczegółami, nie powinna nikogo dziwić. Od dawna mamy co do tego podejrzenia. To jeden z powodów, dla których zabieram głos tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne i mówię tylko tyle, ile potrzeba
— napisał premier Donald Tusk - komentując informacje amerykańskiego dziennika „The Washington Post”, że minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto regularnie dzwonił do Rosji w przerwach między spotkaniami na forum Unii Europejskiej, aby przekazywać swojemu rosyjskiemu odpowiednikowi Siergiejowi Ławrowowi relacje na żywo z prowadzonych rozmów. Dzięki takim rozmowom „każde spotkanie (na forum) UE od lat odbywa się praktycznie z Moskwą przy stole”.
PAP/mly
