Politycy koalicji rządzącej w ostatnim czasie atakowali prezydenta Karola Nawrockiego za zawetowanie nowelizacji kodeksu postępowania karnego. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przypomniał, z czego wynikała decyzja głowy państwa. „Oprócz wielu dobrych rozwiązań, pobłażliwie traktowała pedofilów. Prezydent RP nie może stosować weta selektywnie, może odmówić podpisania całej ustawy. I właśnie ze względu na te szkodliwie przepisy Prezydent podjął decyzję o zastosowaniu prawa weta. Bo pedofilia to jedna z najbardziej odrażających zbrodni” - podkreślił Leśkiewicz.
Rzecznik prezydenta przedstawił szereg spraw, które są kłopotliwe dla obecnej koalicji rządzącej.
1. Afera pedofilska w Kłodzku.
2. Dochody z podatków spadły o blisko 1/4.
3. Rosnący w zastraszającym tempie deficyt budżetowy, który po dwóch miesiącach tego roku osiągnął prawie 50 mld zł (1 mld zł dziennie).
4. Przypomniana przez media sprawa dotycząca wiceprzewodniczącego klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, adwokata i posła Romana Giertycha.
5. Zapaść służby zdrowia skutkująca drastycznym ograniczaniem świadczeń medycznych. Długo można wymieniać… Tymczasem rządzący próbują gasić kolejne pożary wizerunkowe wykorzystując do tego weto Prezydenta RP do ustawy nowelizującej kodeks postępowania karnego
— napisał na platformie X Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta.
„Nie dajcie się nabrać Szanowni Państwo!”
Ustawy, która oprócz wielu dobrych rozwiązań, pobłażliwie traktowała pedofilów. Prezydent RP nie może stosować weta selektywnie, może odmówić podpisania całej ustawy. I właśnie ze względu na te szkodliwie przepisy Prezydent podjął decyzję o zastosowaniu prawa weta. Bo pedofilia to jedna z najbardziej odrażających zbrodni. Dla rządzącej koalicji był to pretekst do kolejnych ataków. Nie dajcie się nabrać Szanowni Państwo!
— dodał.
