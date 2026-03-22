Marcin Torz, dziennikarz z portalu Ujawniamy.com, na platformie X poinformował, że Sąd Okręgowy w Poznaniu uchylił wyrok 11 lat więzienia dla Piotra P., byłego działacza Platformy Obywatelskiej, za molestowanie 14 dziewczynek z powodu, że… w składzie orzekała sędzia, której nie uznaje obecna władza (pogardliwie zwana przez rządzących „neosędzią”)!
W marcu 2025 r. Sąd Rejonowy w Złotowie uznał Piotra P. za winnego doprowadzania małoletnich do innych czynności seksualnych i utrwalania ich nagiego wizerunku. Sąd wymierzył oskarżonemu karę łączną 11 lat pozbawienia wolności, orzekając wobec oskarżonego system terapeutyczny wykonania kary łącznej pozbawienia wolności.
Sąd orzekł ponadto środek karny w postaci dożywotniego zakazu zajmowania wszelkich stanowisk, wykonywania wszelkich zawodów i prowadzenia działalności związanych z wychowaniem, edukacją, opieką oraz leczeniem małoletnich. Orzekł także 10-letni zakaz zbliżania się i kontaktowania się z pokrzywdzonymi, a także zapłatę pokrzywdzonym zadośćuczynienia za doznane krzywdy w wysokości od 5 do 10 tys. zł.
Sprawa wyszła na jaw po zgłoszeniu od matki jednej z pokrzywdzonych dziewczynek. Piotra P. zatrzymano pod koniec 2023 r. w sprawie doprowadzenia do poddania się innym czynnościom seksualnym małoletnich dziewczynek poniżej 15. roku życia oraz utrwalania ich nagich wizerunków. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany, nie przyznał się do stawianych mu zarzutów. Początkowo sprawa dotyczyła wykorzystania seksualnego czterech dziewczynek i sfotografowania pięciu małoletnich. W toku śledztwa okazało się, że pokrzywdzonych jest więcej.
Lokalny portal asta24.pl informował, że według ustaleń prokuratury Piotr P. miał zapraszać do swojego domu pokrzywdzone, a następnie pod pretekstem badań nad ich wadami postawy kazać im się rozbierać. Mężczyzna miał je także fotografować, a rodzicom dzieci tłumaczyć, że zdjęcia są konieczne do prowadzonej dokumentacji lekarskiej. Portal przypomniał również, że Piotr P. był szefem złotowskich powiatowych struktur Platformy Obywatelskiej i trzykrotnie bez powodzenia ubiegał się o fotel burmistrza Jastrowia.
Wyrok uchylony z powodów politycznych?
W styczniu bieżącego roku Sąd Okręgowy w Poznaniu uchylił nieprawomocny wyrok sądu I instancji, nie było jednak wówczas do końca jasne, z jakiego powodu. Teraz dziennikarz Marcin Torz ujawnił, że miało chodzić o powód de facto polityczny - faktu, że sędzi, która wydała wyrok, nie uznaje obecna władza i część środowiska sędziowskiego, nazywając ją tzw. neosędzią.
Kilka tygodni temu sąd wyższej instancji UCHYLIŁ ten wyrok! Powód? W pierwszej instancji orzekała tzw. „neosędzia”, więc obecna władza wyroku nie uznaje!
— napisał na platformie X Marcin Torz. Dodał, że mimo wszystko mężczyzna nadal siedzi w areszcie.
Czytaj także
tkwl/X/PAP
