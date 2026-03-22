Mulawa: "Jeżeli w jakimś kraju będzie dopuszczone małżeństwo z kozą, to też mamy to respektować?". Śmiszek nie wytrzymał

autor: wPolsce24/Fratria
Krzysztof Mulawa, poseł Konfederacji, na antenie Radia Zet nawiązał do oburzającego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, zgodnie z którym do rejestru stanu cywilnego ma być wpisane „małżeństwo” homoseksualne polskich obywateli, zawarte za granicą, chociaż w Polsce takie „małżeństwa” są niezgodne z konstytucją. Jego wypowiedź wywołała agresywną reakcję Krzysztofa Śmiszka.

Jeżeli w jakimś kraju w Europie, na Malcie, Węgrzech, gdziekolwiek będzie dopuszczone gdzieś małżeństwo, uwaga, z kozą, to też my mamy to respektować?

— zapytał w studiu Radia Zet Krzysztof Mulawa, w mocny sposób zwracając uwagę na to, czy Polska ma przyjmować do swojego prawa wszystko, co zostało przyjęte za normę w którymś z innych państw Unii Europejskiej.

Trzeba skończyć ten program!

— wybuchnął w tym momencie biorący także udział w audycji Krzysztof Śmiszek, europoseł Nowej Lewicy.

W Niderlandach była partia, która chciała małżeństw z nieletnimi, rozumie pan? Jeżeli ta partia doszłaby do władzy w Holandii, i takie byłoby tam prawo, to też mielibyśmy to respektować?

— pytał dalej Mulawa.

Oczekuję od pana redaktora, że pan zrobi porządek

— wypalił Śmiszek.

Gramatyka nie zarzuca mi kłamstwa”

Wiceminister cyfryzacji z Polski 2050, Michał Gramatyka, na platformie X stanął po stronie Śmiszka.

Niebywałe chamstwo. I to w obecności Krzysztofa Śmiszka. Masakra

— stwierdził Michał Gramatyka.

Najważniejsze, że poseł Michał Gramatyka nie zarzuca mi kłamstwa. To byłoby po stokroć gorsze w temacie omawianym. Ps. Chamski również nie byłem

— odpowiedział na powyższ wpis Mulawa.

tkwl/Radio ZET/X

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie.

