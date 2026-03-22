Zaskakująca sytuacja w studiu. Krzysztof Bosak poparł słowa Roberta Biedronia: "Raz jeden zgadzam się z panem europosłem"

Na zdjęciu Robert Biedroń oraz wpis WolnośćTV (screen) / autor: Fratria/X-WolnośćTV
Raz jeden zgadzam się z panem europosłem Biedroniem, że ten system jest źle skonstruowany” - powiedział wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak na antenie Polsat News, odnosząc się do zasad na jakich działają w Polsce porodówki. Temat dotyczył oddziału w Lesku, o którym jest głośno od kilku dni.

Polska służba zdrowia znajduje się w fatalnej kondycji, wystarczy cofnąć się do końca poprzedniego roku, wtedy nawet pacjenci onkologiczni byli przesuwani na kolejny rok. W ciągu ostatnich dni temat porodówek rozgrzał opinię publiczną do czerwoności. Chodzi konkretnie o oddział w Lesku. Donald Tusk zarzekał się, że tamtejsza porodówka jest czynna, okazało się, że szef Koalicji 13 Grudnia minął się z prawdą.

Temat został poruszony podczas „Śniadania Rymanowskiego” w Polsat News. Głos w sprawie zabrał Robert Biedroń.

Ten system jest chory i chce leczyć chorych ludzi. To jest zapaść, którą dziedziczą kolejne rządy i ludzie to widzą. Przez rosnące kolejki, brak dostępu do lekarzy specjalistów, likwidowane porodówki. Żeby nastąpiła realna zmiana, potrzebna jest realna reforma

— powiedział europoseł.

Nie możemy uprawiać politycznego ping-ponga”

Na litość boską, mamy 2026 rok. Jesteśmy państwem, które nie jest już najbiedniejszej, a my rozmawiamy o tym, czy porodówka w Lesku powinna zostać, czy nie. Oczywiście, że powinna zostać

— dodał polityk Lewicy.

Dlaczego jej zatem nie ma?

Dlatego, że ten system jest chory. Porodówki powinny być wydzielone, powinno być oddzielne kontraktowanie – najlepiej ryczałtowe. Powinna być zrobiona mapa geograficzna, która będzie realnie sprawiała, że kobiety będą mieć dostęp do dobrej jakości świadczeń w tym zakresie. Co do tego, nie możemy uprawiać politycznego ping-ponga, ponieważ płacą za to ludzie

— skonkludował.

Raz jeden zgadzam się z panem europosłem Biedroniem”

Na temat sytuacji w NFZ i porodówkami wypowiedział się również wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.

Jest szereg powiatów, czy miejsc, gdzie jest porodów mało. Wycena porodów jest niska i to powoduje, że jak porodów jest mało, to dla szpitala taki oddział jest nieopłacalny

— wyjaśnił lider Konfederacji.

Pytanie, czy system, w którym jest kwestia opłacalności, czy jest utrzymywany oddział porodowy, jest prawidłowo skonstruowany? Raz jeden zgadzam się z panem europosłem Biedroniem, że ten system jest źle skonstruowany

— dodał.

Powinna być określona sieć szpitali pokrywająca kraj w jakieś równomierności, ryczałt na prowadzenie takiego oddziału i ewentualnie dodatek za liczbę wykonanych porodów i utrzymanie odpowiednich stopni referencyjności. Tego nie ma, ponieważ rząd najpierw rozważał wzięcie jej na siebie i przebąkiwał, że przedstawi taki plan, ale później okazało się, że to jest tak kontrowersyjne, iż zdecydowali się zrobić to, co robią politycy w demokracji, czyli przerzucić gorący kartofel w czyje inne ręce, a mianowicie w ręce samorządowców i wycofali się z tego

— zakończył polityk.

xyz/Polsat News/X

