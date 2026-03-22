„Raz jeden zgadzam się z panem europosłem Biedroniem, że ten system jest źle skonstruowany” - powiedział wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak na antenie Polsat News, odnosząc się do zasad na jakich działają w Polsce porodówki. Temat dotyczył oddziału w Lesku, o którym jest głośno od kilku dni.
Polska służba zdrowia znajduje się w fatalnej kondycji, wystarczy cofnąć się do końca poprzedniego roku, wtedy nawet pacjenci onkologiczni byli przesuwani na kolejny rok. W ciągu ostatnich dni temat porodówek rozgrzał opinię publiczną do czerwoności. Chodzi konkretnie o oddział w Lesku. Donald Tusk zarzekał się, że tamtejsza porodówka jest czynna, okazało się, że szef Koalicji 13 Grudnia minął się z prawdą.
Temat został poruszony podczas „Śniadania Rymanowskiego” w Polsat News. Głos w sprawie zabrał Robert Biedroń.
Ten system jest chory i chce leczyć chorych ludzi. To jest zapaść, którą dziedziczą kolejne rządy i ludzie to widzą. Przez rosnące kolejki, brak dostępu do lekarzy specjalistów, likwidowane porodówki. Żeby nastąpiła realna zmiana, potrzebna jest realna reforma
— powiedział europoseł.
„Nie możemy uprawiać politycznego ping-ponga”
Na litość boską, mamy 2026 rok. Jesteśmy państwem, które nie jest już najbiedniejszej, a my rozmawiamy o tym, czy porodówka w Lesku powinna zostać, czy nie. Oczywiście, że powinna zostać
— dodał polityk Lewicy.
Dlaczego jej zatem nie ma?
Dlatego, że ten system jest chory. Porodówki powinny być wydzielone, powinno być oddzielne kontraktowanie – najlepiej ryczałtowe. Powinna być zrobiona mapa geograficzna, która będzie realnie sprawiała, że kobiety będą mieć dostęp do dobrej jakości świadczeń w tym zakresie. Co do tego, nie możemy uprawiać politycznego ping-ponga, ponieważ płacą za to ludzie
— skonkludował.
„Raz jeden zgadzam się z panem europosłem Biedroniem”
Na temat sytuacji w NFZ i porodówkami wypowiedział się również wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.
Jest szereg powiatów, czy miejsc, gdzie jest porodów mało. Wycena porodów jest niska i to powoduje, że jak porodów jest mało, to dla szpitala taki oddział jest nieopłacalny
— wyjaśnił lider Konfederacji.
Pytanie, czy system, w którym jest kwestia opłacalności, czy jest utrzymywany oddział porodowy, jest prawidłowo skonstruowany? Raz jeden zgadzam się z panem europosłem Biedroniem, że ten system jest źle skonstruowany
— dodał.
Powinna być określona sieć szpitali pokrywająca kraj w jakieś równomierności, ryczałt na prowadzenie takiego oddziału i ewentualnie dodatek za liczbę wykonanych porodów i utrzymanie odpowiednich stopni referencyjności. Tego nie ma, ponieważ rząd najpierw rozważał wzięcie jej na siebie i przebąkiwał, że przedstawi taki plan, ale później okazało się, że to jest tak kontrowersyjne, iż zdecydowali się zrobić to, co robią politycy w demokracji, czyli przerzucić gorący kartofel w czyje inne ręce, a mianowicie w ręce samorządowców i wycofali się z tego
— zakończył polityk.
xyz/Polsat News/X
