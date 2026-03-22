„Ostatnia nagroda dla Gizeli Jagielskiej to kolejny etap działań aborterów, którzy chcą oswajać z najbardziej okrutną aborcją na życzenie do samego końca ciąży” – podkreśliła w rozmowie z portalem wPolityce.pl dr Magdalena Korzekwa-Kaliszuk, prawnik, psycholog, a także prezes Fundacji „Grupa Proelio”.
Oni nagradzają osobę, która wykonuje tak okrutne aborcje i w dodatku się nimi chwali. Co więcej, nie ma żadnych moralnych oporów, aby takie okrucieństwo, bestialstwo kontynuować. Nie jest to zaskoczenie, ponieważ na całym świecie aborterzy działają tymi samymi metodami, czyli najpierw próbują wprowadzać do przestrzeni publicznej informacje o tym, jakoby aborcja była czymś akceptowalnym, a następnie promują osoby, które się jej dopuszczają
— zaznaczyła.
Jest to pewien absurd, ponieważ to nagroda przyznana przez środowisko, które kreuje się na środowisko kobiece. Tymczasem mamy do czynienia z nagrodzeniem osoby, której działanie jest zdecydowanie antykobiece. Żadna aborcja nie służy kobiecie. To jest okrucieństwo wymierzone i w dziecko, i w kobietę
— powiedziała dr Magdalena Korzekwa-Kaliszuk.
Powiedzmy wprost - aborcja jest zabiciem dziecka
Jak podkreśliła, „to jest kolejny etap bezpośredniej działalności w kierunku wprowadzenia do Polski aborcji na życzenie do polskiego prawa”.
Aborterzy i sprzyjające im media próbują przekonywać do tego, że aborcja jest czymś dobrym, akceptowalnym i usiłują całkowicie pomijać fakt, czym aborcja jest w rzeczywistości. Nie przechodzi im przez gardło twierdzenie, że aborcja jest zabiciem dziecka
— wskazała.
Dr Magdalena Korzekwa-Kaliszuk zwróciła również uwagę na fakt, że „polskie społeczeństwo nie chce aborcji na życzenie”.
Kolejne badania opinii publicznej pokazują, że większość Polaków nie chce aborcji na życzenie. Oczywiście te opinie się zmieniają w różnych obszarach, ale kiedy chodzi o najbardziej okrutną formę aborcji, czyli aborcję na życzenie w sytuacji, gdy po prostu kobieta mówi: „Nie chcę dziecka i nie chcę, żeby żyło”, to ciągle na to się nie godzimy
— zastrzegła.
Niemniej jednak mamy do czynienia z wieloma mitami, kłamstwami, które są bardzo mocno rozpowszechniane przez aborterów od kilku lat i to jest poważny problem
— dodała.
Wsparcie dla kobiet w ciąży kontra krzyk aborterów
Prezes Fundacji „Grupa Proelio” wskazała także na organizacje wspierające kobiety w ciąży.
Organizacje wspierające kobiety w ciąży są zazwyczaj ciche, z kolei aborterzy krzyczą głośno. Tymczasem ci, którzy pomagają, zazwyczaj się tym bardzo nie chwalą. To jest cecha dobrych ludzi, że nie lubią trąbić o swoich sukcesach i o swojej pomocy
— zauważyła dr Magdalena Korzekwa-Kaliszuk.
Tymczasem jest wielu ludzi, jest wiele organizacji gotowych pomóc w każdym momencie, czyli na etapie ciąży, w okresie okołoporodowym i po urodzeniu dziecka. To są często organizacje związane z Kościołem, czego bardzo nie lubią aborterzy, bo chcieliby sugerować, jakoby Kościół nie pomagał. Ale to jest główna instytucja, prowadząca Domy Samotnej Matki, która wspiera kobiety w tym trudnym okresie
— wskazała.
Mamy wiele organizacji, które mają już wyspecjalizowane programy pomocy i są gotowe wspierać w różnych momentach. Jest to m.in. Fundacja Małych Stópek - kapitalna organizacja, grupa ludzi, którzy pomagają. Co ważne, nie pytają, z jakiego powodu, po prostu pomagają. Pomagają, gdy kobieta jest w ciąży. Pomagają po urodzeniu. Pomagają, gdy jest taka potrzeba. Jeśli kobieta jest w ciąży i spotyka ją jakiś trud związany z ciążą - to może być trudna sytuacja życiowa, to może być niepomyślna diagnoza prenatalna, to może być opuszczenie przez ojca dziecka, niezrozumienie ze strony bliskich - bardzo ważne jest, żeby znalazła się choć jedna osoba, która taką kobietę wesprze, bo to daje szansę na uratowanie życia dziecku i na uratowanie życia oraz pokoju w sercu u tej kobiety
— podkreśliła dr Magdalena Korzekwa-Kaliszuk.
