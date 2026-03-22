TYLKO U NAS. Porodówki są masowo zamykane. Koc: Tusk kłamie w żywe oczy. To nie jest strategia wychodzenia z kryzysu

Maria Koc zabrała głos nt. likwidacji porodówek / autor: Fratria
Pan premier pytany przez młodzież na żywo w programie telewizyjnym o zamkniętą porodówkę w Lesku zaprzecza, mówi, że ona funkcjonuje, więc kłamie w żywe oczy. To nie jest strategia wychodzenia z kryzysu. Codziennie jesteśmy przez rządzących faszerowani kłamstwem” - mówi dla wPolityce.pl Maria Koc, posłanka Prawa i Sprawiedliwości.

Poseł PiS Janusz Cieszyński, były wiceminister zdrowia, na platformie X informował o skali zamykania porodówek w Polsce.

Za zgodą wojewodów z rządu Donalda Tuska od lipca 2025 zamknięto lub zawieszono oddziały położnicze/neonatologiczne w 39 szpitalach (25 zamkniętych na stałe, 14 zawieszonych)

— wskazał.

Porażająca skala

Sprawę w rozmowie z portalem wPolityce.pl komentuje Maria Koc, posłanka Prawa i Sprawiedliwości.

Jest to liczba porażająca i skala kłamstwa wokół tego jest porażająca, bo z jednej strony rządzący sprowadzili Narodowy Fundusz Zdrowia na skraj przepaści. I na wszystko brakuje pieniędzy. Szpitale są wręcz finansowo zmuszane do tego, żeby zamykać porodówki

— wskazuje.

W Bieszczadach słyszymy, że nie ma ani jednej. Kobiety muszą dojeżdżać 100 km

— dodaje.

Kłamstwo Tuska

Maria Koc zwraca uwagę, że w sprawie porodówki premier Donald Tusk kłamie w żywe oczy.

Pan premier pytany przez młodzież na żywo w programie telewizyjnym o zamkniętą porodówkę w Lesku zaprzecza, mówi, że ona funkcjonuje, więc kłamie w żywe oczy

— mówi.

To nie jest strategia wychodzenia z kryzysu. Codziennie jesteśmy przez rządzących faszerowani kłamstwem

— podkreśla.

Posłanka zwraca uwagę, że sytuacja jest bulwersująca.

Nie wyobrażam sobie, żeby kobieta miała do porodu w XXI wieku jechać 100 kilometrów, bo poród może się zdarzyć w każdej chwili i ta porodówka powinna być dostępna w bezpiecznej odległości.

— mówi.

Od rzecznika rządu słyszymy, że ona nie jest zamknięta, tylko jest w remoncie. Kolejne kłamstwo, więc brną, a problemów nie rozwiązują

— zaznacza.

Co dalej?

Maria Koc zauważa, że Polska boryka się z kryzysem demograficznym.

Kryzys demograficzny pogłębia się w Polsce, a kobiety mają rodzić na SOR-ach, bo zamyka się porodówki. I tak ci, którzy szli do wyborów z walką o prawa kobiet, po prostu te prawa kobiet łamią na każdym kroku. I to jest porażająca skala

— mówi.

Co będzie dalej? Człowiek aż nie chce myśleć, bo za chwilę się okaże, że dostęp do służby zdrowia jest po prostu jakimś wyczynem nie do pokonania przez osobę chorą

— podsumowuje.

Adrian Siwek

