„Zamiast szerzyć kłamstwa i fake newsy, przyjedź do Budapesztu wesprzeć opozycję! Ostatnio pomogło… nam” - napisał szef MSZ Węgier Peter Szijjarto na portalu X, odnosząc się wpisu Donalda Tuska, który skomentował doniesienia „Washington Post” o przekazywaniu przez węgierskiego polityka informacji ze szczytów UE Rosji.
Donald Tusk opublikował dziś na X post, w którym skomentował doniesienia amerykańskiego dziennika „Washington Post” o przekazywaniu Moskwie przez Szijjarto informacji ze spotkań na forum Unii Europejskiej.
Wiadomość, że ludzie Orbana informują Moskwę o posiedzeniach Rady UE ze szczegółami, nie powinna nikogo dziwić. Od dawna mamy co do tego podejrzenia. To jeden z powodów, dla których zabieram głos tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne i mówię tylko tyle, ile potrzeba
— napisał.
„Ostatnio pomogło… nam”
W odpowiedzi na ten wpis Szijjarto zachęcał Tuska do przyjazdu do Budapesztu.
Zamiast szerzyć kłamstwa i fake newsy, przyjedź do Budapesztu wesprzeć opozycję! Ostatnio pomogło… nam (Fideszowi - PAP)
— napisał.
„Cztery lata temu byłeś gwiazdą wiecu opozycji”
Wczoraj Szijjarto skomentował wpis, w którym premier Tusk skrytykował podróż prezydenta Karola Nawrockiego do Budapesztu. Szef węgierskiego MSZ napisał, że polski premier powinien odwiedzić Węgry przed nadchodzącymi wyborami.
Powinieneś przyjechać do Budapesztu przed 12 kwietnia! Cztery lata temu byłeś gwiazdą wiecu opozycji, po którym wygraliśmy wybory z przewagą 20 procent. Pomyśl o tym, Budapeszt to wspaniałe miejsce!
— napisał Szijjarto.
Prezydent z wizytą na Węgrzech
Jutro do Budapesztu przyjedzie prezydent Polski Karol Nawrocki, by spotkać się z premierem Orbanem - poinformował wczoraj szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Tego samego dnia obchodzony jest Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, którego oficjalne obchody z udziałem prezydentów Nawrockiego i Tamasa Sulyoka z Węgier odbędą się w Przemyślu. Po nich prezydent Polski ma się udać na spotkanie z węgierskim premierem.
Również jutro w Budapeszcie odbędzie się tzw. Wielkie Zgromadzenie prawicowej koalicji Patrioci dla Europy. Mają w nim wziąć udział m.in. Marine Le Pen z francuskiego Zjednoczenia Narodowego i wicepremier Włoch Matteo Salvini. Wydarzenie organizuje Foundation for a Civic Hungary (Polgari Magyarorszagert Alapitvany), fundacja związana z partią Fidesz Orbana.
Wybory na Węgrzech
Wybory na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Opozycyjna partia TISZA Petera Magyara prowadzi z Fideszem premiera Orbana w większości niezależnych sondaży - w lutowym badaniu firmy Median partia ta uzyskała 20-punktową przewagę wśród zdecydowanych wyborców.
Orban uzyskał dotąd poparcie m.in. prezydenta USA Donalda Trumpa, a Szijjarto poinformował, że przed wyborami na Węgry przyjedzie też wiceprezydent USA J.D. Vance.
xyz/X/PAP
