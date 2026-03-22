Minister rolnictwa dopiero 6 marca wysłał do Ministerstwa Finansów pismo z wnioskiem o „rozważenie możliwości zainicjowania procedury dotyczącej opracowania złożenia skargi na decyzję Rady UE w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania umowy przejściowej” z Mercosur. O sprawie donosi stacja RMF FM, której informator, osoba zaangażowana w negocjacje na ten temat, mówi wprost: - KO nie chce narażać się KE. Sprawą zdumiona jest Anna Bryłka. „Donald Tusk nigdy nie chciał skutecznie zablokować umowy z krajami Mercosur” - napisała na X europoseł Konfederacji.
„Sprawa skargi utknęła w miejscu”
Ministerstwo Rolnictwa przekazało RMF FM, że minister Krajewski wysłał 6 marca do ministra finansów Andrzeja Domańskiego pismo „o rozważenie możliwości zainicjowania procedury dotyczącej opracowania złożenia skargi na decyzję Rady UE z dnia 9 stycznia 2026 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania umowy przejściowej w sprawie handlu między Unią Europejską a krajami Mercosur”
— czytamy na stronie stacji.
Jak jednak usłyszała dziennikarka RMF FM biorącej udział w rozmowach na temat na temat umowy Mercosur, nie dość, że w sprawie skargi ruszyło się coś dopiero po blisko dwóch miesiącach, to jeszcze nikt ze strony KO nie kwapi się, by tę skargę procedować.
Sprawa utknęła jednak w miejscu
— przyznaje informator RMF FM.
Dla PSL-u złożenie skargi jest kwestią wiarygodności wobec rolników, natomiast w KO dominują głosy, że umowa jest jednak korzystna dla polskich eksporterów (np. części do maszyn czy usług), a złożenie skargi to ruch konfrontacyjny wobec Komisji Europejskiej.
— mówi osoba zaangażowana w rozmowy ws. Mercosur i ocenia bez ogródek:
KO nie chce narażać się KE.
Ministerstwo Rolnictwa przypomina też, że ostatecznie, po przejściu decyzji przez kolejne ministerstwa, ostatecznie rozstrzygnąć w tej kwestii będzie musiał „osobiście premier Donald Tusk”.
Koalicja rządowa tłumaczy się jednak, że ma jeszcze dużo czasu, bo „termin na złożenie skargi upływa dopiero 26 maja”.
Bryłka: To chyba żart!
Suchej nitki na postawie rządu nie pozostawia Anna Bryłka.
To chyba żart! Minister Stefan Krajewski dopiero 6 marca wysłał do ministra finansów Andrzeja Domańskiego pismo „o rozważenie możliwości zainicjowania procedury dotyczącej opracowania złożenia skargi na decyzję Rady UE z dnia 9 stycznia 2026 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania umowy z krajami Mercosur”
— pisze zdumiona europoseł Konfederacji.
Dodatkowo jak czytamy, Koalicja Obywatelska nie chce się narażać Komisji Europejskiej, a do tego prowadziłoby złożenie skargi do TSUE. Polski rząd ignoruje tym samym uchwałę Sejmu w tej sprawie i nie realizuje obietnicy złożonej polskim rolnikom przez Kosiniaka Kamysza
— podkreśla i podsumowuje:
Premier Donald Tusk nigdy nie chciał skutecznie zablokować umowy z krajami Mercosur, a Komisja podejmując decyzję o tymczasowym stosowaniu jest zupełnie bezkarna.
