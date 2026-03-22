Skarga ws. Mercosur utknęła w miejscu. "KO nie chce narażać się KE"! Bryłka: Tusk nigdy nie chciał skutecznie zablokować umowy

  • Polityka
  • opublikowano:
Donald Tusk podczas unijnego szczytu RE w Brukseli / autor: PAP/EPA/Fratria
Minister rolnictwa dopiero 6 marca wysłał do Ministerstwa Finansów pismo z wnioskiem o „rozważenie możliwości zainicjowania procedury dotyczącej opracowania złożenia skargi na decyzję Rady UE w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania umowy przejściowej” z Mercosur. O sprawie donosi stacja RMF FM, której informator, osoba zaangażowana w negocjacje na ten temat, mówi wprost: - KO nie chce narażać się KE. Sprawą zdumiona jest Anna Bryłka. „Donald Tusk nigdy nie chciał skutecznie zablokować umowy z krajami Mercosur” - napisała na X europoseł Konfederacji.

Sprawa skargi utknęła w miejscu”

Ministerstwo Rolnictwa przekazało RMF FM, że minister Krajewski wysłał 6 marca do ministra finansów Andrzeja Domańskiego pismo „o rozważenie możliwości zainicjowania procedury dotyczącej opracowania złożenia skargi na decyzję Rady UE z dnia 9 stycznia 2026 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania umowy przejściowej w sprawie handlu między Unią Europejską a krajami Mercosur”

— czytamy na stronie stacji.

Jak jednak usłyszała dziennikarka RMF FM biorącej udział w rozmowach na temat na temat umowy Mercosur, nie dość, że w sprawie skargi ruszyło się coś dopiero po blisko dwóch miesiącach, to jeszcze nikt ze strony KO nie kwapi się, by tę skargę procedować.

Sprawa utknęła jednak w miejscu

— przyznaje informator RMF FM.

Dla PSL-u złożenie skargi jest kwestią wiarygodności wobec rolników, natomiast w KO dominują głosy, że umowa jest jednak korzystna dla polskich eksporterów (np. części do maszyn czy usług), a złożenie skargi to ruch konfrontacyjny wobec Komisji Europejskiej.

— mówi osoba zaangażowana w rozmowy ws. Mercosur i ocenia bez ogródek:

KO nie chce narażać się KE.

Ministerstwo Rolnictwa przypomina też, że ostatecznie, po przejściu decyzji przez kolejne ministerstwa, ostatecznie rozstrzygnąć w tej kwestii będzie musiał „osobiście premier Donald Tusk”.

Koalicja rządowa tłumaczy się jednak, że ma jeszcze dużo czasu, bo „termin na złożenie skargi upływa dopiero 26 maja”.

Bryłka: To chyba żart!

Suchej nitki na postawie rządu nie pozostawia Anna Bryłka.

To chyba żart! Minister Stefan Krajewski dopiero 6 marca wysłał do ministra finansów Andrzeja Domańskiego pismo „o rozważenie możliwości zainicjowania procedury dotyczącej opracowania złożenia skargi na decyzję Rady UE z dnia 9 stycznia 2026 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania umowy z krajami Mercosur”

— pisze zdumiona europoseł Konfederacji.

Dodatkowo jak czytamy, Koalicja Obywatelska nie chce się narażać Komisji Europejskiej, a do tego prowadziłoby złożenie skargi do TSUE. Polski rząd ignoruje tym samym uchwałę Sejmu w tej sprawie i nie realizuje obietnicy złożonej polskim rolnikom przez Kosiniaka Kamysza

— podkreśla i podsumowuje:

Premier Donald Tusk nigdy nie chciał skutecznie zablokować umowy z krajami Mercosur, a Komisja podejmując decyzję o tymczasowym stosowaniu jest zupełnie bezkarna.

{Links Początek końca polskiego i europejskiego rolnictwa? Von der Leyen ws. Mercosur: „KE rozpocznie teraz tymczasowe stosowanie”}

SC/RMF FM/X

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych