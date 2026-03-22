Grzegorz Schetyna został zapytany o to, czy wyobraża sobie sojusz Koalicji Obywatelskiej z Konfederacją.
W odpowiedzi przekonywał, że prezes Jarosław Kaczyński wybrał Przemysław Czarnka na kandydata na premiera, aby „skutecznie buszować po prawej części elektoratu”.
Dzisiaj ma dwa ugrupowania, które razem często osiągają lepszy wynik sondażowy niż PiS. Kaczyński chce więc zrobić tam miejsce, przejąć tego wyborcę radykalnego i sytuacja Konfederacji będzie wkrótce inna
— powiedział.
Partia Sławomira Mentzena będzie tracić w sondażach. Mówię o tym dlatego, bo wiemy, że tam są różne bloki i różne części tej Konfederacji. I one nie zawsze ze sobą chciały dobrze współpracować. Dlatego uważam, że wszystko jest możliwe. Ale to sytuacja, o której będziemy mówić przed samymi wyborami, a tak naprawdę w czasie wieczoru wyborczego
— zaznaczył Grzegorz Schetyna.
Rzekomy skręt w prawo
Grzegorz Schetyna na antenie Polsat News przekonywał ponadto, że Koalicja Obywatelska „skręca w prawo”.
Cały świat skręca w prawo. Proszę spojrzeć na południe Europy, to najbardziej socjalne, otwarte. Lewicowy premier Hiszpanii Pedro Sanchez wie, że musi inwestować w bezpieczeństwo. To jest kopernikańskie, jeśli chodzi o takie kraje jak Cypr, Portugalia, czy Włochy. One dotąd myślały o kompletnie innych rzeczach. Podobnie było w krajach skandynawskich, które do niedawna skupiały się na polityce socjalnej, a dziś wchodzą do NATO, przerzucają pieniądze z lewej kieszeni do prawej, wiedzą, że muszą łożyć na bezpieczeństwo i przekonywać do tego własnych wyborców. Tak po prostu jest
— mówił.
Świetnym przykładem jest ETS. Albo weźmiemy głęboki oddech i zaczniemy te radykalne, ultraambitne cele kłaść na stole i je dobrze oglądać, albo będziemy inwestować w radykalną prawicę, w wyborczy wynik radykalnej prawicy w krajach europejskich. Dla niej to jest antyeuropejskie paliwo, bo europejska gospodarka jest coraz mniej konkurencyjna
— przekonywał.
Adrian Siwek/Polsat News
