Mocne! Bogucki kontra Arłukowicz ws. NFZ. Puścił mu nagranie! "Jak panu jest nie wstyd, tak po ludzku, jako lekarzowi?"

Bogucki uderzył w rząd ws. NFZ / autor: prezydent.pl
Przychodzi pan do telewizji i ma pan czelność mówić o Prawie i Sprawiedliwości. Kłamaliście swoich wyborców, okłamaliście ich w sposób bezczelny” - powiedział Zbigniew Bogucki do Bartosza Arłukowicza w Polsat News.

Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki zauważył, że to Koalicja 13 Grudnia odpowiada za kryzys w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Jeżeli patrzy się na to, co robi rząd, to można sparafrazować wypowiedź pana Donalda Tuska, który mówił kiedyś samorządowcom podczas różnego rodzaju klęsk: ja wam wójta nie wybierałem. Dzisiaj chce powiedzieć pacjentom: ja wam choroby nie wybierałem, bo przecież odsyłali pacjentów, mimo że (zabiegi) były planowane

— powiedział Bogucki w Polsat News.

Co obiecywało KO?

Następnie polityk z telefonu puścił nagranie, które pokazywało jak politycy Koalicji Obywatelskiej: Bartosz Arłukowicz i Sławomir Nitras obiecywali Polakom, że ich rząd zniesie limity w NFZ dla szpitali.

— powiedział Bogucki do Arłukowicza.

Jak panu jest nie wstyd, tak po ludzku, jako lekarzowi, jako politykowi, jako człowiekowi?

— pytał w Polsat w News i wskazał, że politycy KO „kłamali, aby dorwać się do władzy”. 

Obrona Arłukowicza

Na słowa te odpowiedział Arłukowicz.

Gdyby pan śledził i znał się choć trochę na systemie ochrony zdrowia, toby pan wiedział, że nikt inny jak ja wprowadzałem pakiet onkologiczny w Polsce, który zniósł jakiekolwiek limity, pierwszy raz w historii NFZ-u na leczenie raka. A wy żeście w tym czasie przywozili ludziom niedobre maseczki, handlowali respiratorami od handlarza bronią i to były wasze zajęcia

— wskazał.

Kilka lat temu podjęto decyzję zarządów PIS-u od całkowitym wycofaniu z finansowania budżetowego (…) między innymi ratownictwa medycznego

— dodał.

Adrian Siwek/Polsat News

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

