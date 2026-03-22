„Przychodzi pan do telewizji i ma pan czelność mówić o Prawie i Sprawiedliwości. Kłamaliście swoich wyborców, okłamaliście ich w sposób bezczelny” - powiedział Zbigniew Bogucki do Bartosza Arłukowicza w Polsat News.
Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki zauważył, że to Koalicja 13 Grudnia odpowiada za kryzys w Narodowym Funduszu Zdrowia.
Jeżeli patrzy się na to, co robi rząd, to można sparafrazować wypowiedź pana Donalda Tuska, który mówił kiedyś samorządowcom podczas różnego rodzaju klęsk: ja wam wójta nie wybierałem. Dzisiaj chce powiedzieć pacjentom: ja wam choroby nie wybierałem, bo przecież odsyłali pacjentów, mimo że (zabiegi) były planowane
— powiedział Bogucki w Polsat News.
Co obiecywało KO?
Następnie polityk z telefonu puścił nagranie, które pokazywało jak politycy Koalicji Obywatelskiej: Bartosz Arłukowicz i Sławomir Nitras obiecywali Polakom, że ich rząd zniesie limity w NFZ dla szpitali.
— powiedział Bogucki do Arłukowicza.
Jak panu jest nie wstyd, tak po ludzku, jako lekarzowi, jako politykowi, jako człowiekowi?
— pytał w Polsat w News i wskazał, że politycy KO „kłamali, aby dorwać się do władzy”.
Obrona Arłukowicza
Na słowa te odpowiedział Arłukowicz.
Gdyby pan śledził i znał się choć trochę na systemie ochrony zdrowia, toby pan wiedział, że nikt inny jak ja wprowadzałem pakiet onkologiczny w Polsce, który zniósł jakiekolwiek limity, pierwszy raz w historii NFZ-u na leczenie raka. A wy żeście w tym czasie przywozili ludziom niedobre maseczki, handlowali respiratorami od handlarza bronią i to były wasze zajęcia
— wskazał.
Kilka lat temu podjęto decyzję zarządów PIS-u od całkowitym wycofaniu z finansowania budżetowego (…) między innymi ratownictwa medycznego
— dodał.
Adrian Siwek/Polsat News
