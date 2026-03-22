Buńczuczne zapowiedzi Szczerby ws. ETS2: "Zablokujemy". Bocheński przypomniał politykowi KO: "Jego posłowie głosowali za tym"

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Na zdjęciu Michał Szczerba oraz wpis Jana Molskiego (screen z X) / autor: Fratria/X-Jan Molski (screen)
Na zdjęciu Michał Szczerba oraz wpis Jana Molskiego (screen z X) / autor: Fratria/X-Jan Molski (screen)

Nieubłaganie zbliża się moment wprowadzenia ETS2. Dla Polaków oznacza to bardzo poważne obciążenia finansowe. O sprawę został zapytany europoseł KO Michał Szczerba, który na antenie Radia ZET zapewnił, iż jego formacja go „zablokuje”. Riposta nadeszła ze strony polityka PiS Tobiasza Bocheńskiego: „Za ETS1 odpowiada rząd Ewy Kopacz i Donalda Tuska. Dzisiaj pan Szczerba będzie wypowiadał ETS2 i go zmieniał jak jego posłowie głosowali za tym w europarlamencie jeszcze chwilę temu”.

Donald „mnie nikt nie ogra w UE” Tusk pojechał niedawno na szczyt do Brukseli, na którym omawiano sytuację Ukrainy oraz kwestię handlu emisjami (ETS). Z szumnych zapowiedz

Europoseł KO Michał Szczerba był gościem w Radiu ZET. Jednym z tematów była kwestia handlu emisji (ETS).

Jesteśmy za rewizją podejścia Europy do ETS. Jesteśmy za większą elastycznością

— powiedział Szczerba.

To oznacza, że będzie rewizja i to oznacza, że Polska będzie korzystała z funduszu, który będzie mogła wykorzystywać dla grupy krajów, które są najbardziej dotknięte kosztami

— odpowiedział polityk.

Prowadzący rozmowę nie dawał za wygraną i drążył dalej.

Ale to znaczy, że ceny dla użytkowników spadną, czy że ceny nie wzrosną? To jest zasadnicza różnica

— dopytał redaktor.

To oznacza, że celem jest, aby ceny nie wzrosły, a być może spadły

— odpowiedział eurodeputowany KO.

W sprawie ETS głos zabrał również europoseł PiS Tobiasz Bocheński.

Za ETS1 odpowiada rząd Ewy Kopacz i Donalda Tuska. Dzisiaj pan Szczerba będzie wypowiadał ETS2 i go zmieniał jak jego posłowie głosowali za tym w europarlamencie jeszcze chwilę temu

— przypomniał europoseł PiS.

Zablokujemy ETS2, potwierdzam

— zapewnił Szczerba.

xyz/Radio ZET/X

Zespół wPolityce.pl

