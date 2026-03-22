Nieubłaganie zbliża się moment wprowadzenia ETS2. Dla Polaków oznacza to bardzo poważne obciążenia finansowe. O sprawę został zapytany europoseł KO Michał Szczerba, który na antenie Radia ZET zapewnił, iż jego formacja go „zablokuje”. Riposta nadeszła ze strony polityka PiS Tobiasza Bocheńskiego: „Za ETS1 odpowiada rząd Ewy Kopacz i Donalda Tuska. Dzisiaj pan Szczerba będzie wypowiadał ETS2 i go zmieniał jak jego posłowie głosowali za tym w europarlamencie jeszcze chwilę temu”.
Donald „mnie nikt nie ogra w UE” Tusk pojechał niedawno na szczyt do Brukseli, na którym omawiano sytuację Ukrainy oraz kwestię handlu emisjami (ETS). Z szumnych zapowiedz
Europoseł KO Michał Szczerba był gościem w Radiu ZET. Jednym z tematów była kwestia handlu emisji (ETS).
Jesteśmy za rewizją podejścia Europy do ETS. Jesteśmy za większą elastycznością
— powiedział Szczerba.
„Ceny nie wzrosły, a być może spadły”
Ale co to w praktyce znaczy dla mnie jako klienta?
— zapytał dziennikarz.
To oznacza, że będzie rewizja i to oznacza, że Polska będzie korzystała z funduszu, który będzie mogła wykorzystywać dla grupy krajów, które są najbardziej dotknięte kosztami
— odpowiedział polityk.
Prowadzący rozmowę nie dawał za wygraną i drążył dalej.
Ale to znaczy, że ceny dla użytkowników spadną, czy że ceny nie wzrosną? To jest zasadnicza różnica
— dopytał redaktor.
To oznacza, że celem jest, aby ceny nie wzrosły, a być może spadły
— odpowiedział eurodeputowany KO.
„Odpowiada rząd Ewy Kopacz i Donalda Tuska”
W sprawie ETS głos zabrał również europoseł PiS Tobiasz Bocheński.
Za ETS1 odpowiada rząd Ewy Kopacz i Donalda Tuska. Dzisiaj pan Szczerba będzie wypowiadał ETS2 i go zmieniał jak jego posłowie głosowali za tym w europarlamencie jeszcze chwilę temu
— przypomniał europoseł PiS.
Zablokujemy ETS2, potwierdzam
— zapewnił Szczerba.
