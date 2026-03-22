Robert Bąkiewicz, lider Ruchu Obrony Granic, na platformie X wskazał na hipokryzję prominentnych działaczy LGBT w Polsce, którzy z jednej strony głoszą, iż bronią praw homoseksualistów, a z drugiej strony nie sprzeciwiają się Paktowi Migracyjnemu, czyli nie blokują migracji muzułmanów do Europy. Wywołało to agresywną reakcją europosła Nowej Lewicy Krzysztofa Śmiszka.
Uważam, że istnieje problem zgodności między kulturą islamska, a przynajmniej pewną interpretacją kultury islamskiej, a prawami i wartościami naszej cywilizacji. Nie umyka mi fakt, że większość ośrodków kultury islamskiej we Włoszech jest finansowanych przez Arabię Saudyjską, a Arabia Saudyjska to państwo, które u siebie stosuje prawo szariatu. Szariat oznacza kamienowanie za cudzołóstwo, karę śmierci za apostazję, karę śmierci za homoseksualizm. Uważam, że te kwestie muszą zostać poruszone. Nie oznacza to uogólniania na temat islamu, ale zwrócenie uwagi na problem, że trwa proces islamizacji Europy, który jest bardzo odległy od wartości naszej cywilizacji
— to wypowiedź obecnej premier Włoch Giorgi Meloni, którą przywołał w swoim wpisie Robert Bąkiewicz.
„Wasza postawa to czysta obłuda”
Panowie Robert Biedroń, Krzysztof Śmiszek i Marcin Józefaciuk - to jest o was. Posłuchajcie uważnie, co mówi Giorgia Meloni. Wasza postawa to czysta obłuda. Na co dzień rzekomo bronicie praw osób homoseksualnych przed polskimi konserwatystami, straszycie swoich wyborców takimi ludźmi jak ja, a z drugiej strony przyzwalacie na Pakt Migracyjny
— ocenił Bakiewicz, wskazując na powyższe słowa Meloni.
Wprowadzacie w błąd swoich wyborców i osoby homoseksualne w Polsce, doskonale zdając sobie z tego sprawę. Z jednej strony uchodzicie za obrońców ich praw, a z drugiej walczycie o pakt, który otwiera drzwi do Europy ich ewentualnym oprawcom i zabójcom. Oprzytomniejcie! Macie jeszcze szansę podpisać nasz projekt ustawy #StopPAKT
— dodał.
„Od społeczności LGBT wara”
Posłuchaj mnie teraz uważnie półmózgu: Możesz szczuć, atakować, łgać na mój temat. Spływa to po mnie jak obelgi każdego innego kryminalisty. Od społeczności LGBT wara. A Giorgia Meloni to jeden z największych niszczycieli europejskiej demokracji. Jesteście tak samo szkodliwi
— w agresywny sposób zareagował na wpis Bąkiewicza Krzysztof Śmiszek.
„Prawda zabolała, Krzysztofie Śmiszek?”
Prawda zabolała, Krzysztofie Śmiszek? Boicie się, że społeczność LGBT przejrzy na oczy i zobaczy wasze oszustwo. Pod płaszczykiem tolerancji sprowadzacie szariat i twarde prześladowania, o których przed nimi milczeliście. Widać, że żal wam d..ę ściska dosłownie i w przenośni, bo za chwilę nie będzie miał kto na was głosować
— ripostował Bąkiewicz.
tkwl/X
