Poseł PiS Janusz Cieszyński, były wiceminister zdrowia, na platformie X ostrzegł przed opowieściami europosła KO i byłego ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza w sprawie porodówki w Lesku. „Za zgodą wojewodów z rządu Donalda Tuska od lipca 2025 zamknięto lub zawieszono oddziały położnicze/neonatologiczne w 39 szpitalach (25 zamkniętych na stałe, 14 zawieszonych)” - zaznaczył Cieszyński.
Jutro będziecie oglądać popisy kolegi Bartka Arłukowicza. On szybko mówi, więc warto mieć pod ręką garść faktów. A fakty są takie, że za zgodą wojewodów z rządu Donalda Tuska od lipca 2025 zamknięto lub zawieszono oddziały położnicze/neonatologiczne w 39 szpitalach (25 zamkniętych na stałe, 14 zawieszonych).
— napisał wczoraj na platformie X Janusz Cieszyński, nawiązując do zapowiedzi dziesiejszego występu Bartosza Arłukowicza w „Śniadaniu Rymanowskiego” (Polsat News).
Lista oddziałów położniczych zamkniętych za rządów Tuska
Polityk szczegółowo przedstawił listę zamkniętych oddziałów położniczych od lipca 2025 roku.
Zamknięte na stałe — 25 szpitali:
Lipiec 2025: Pyskowice (Szpital Powiatowy Gliwicki — oddz. gin-poł + neo + trakt porodowy), Olkusz (Nowy Szpital — oddz. gin-poł + neo), Krynica-Zdrój (oddz. ginekologii i położnictwa), Żory (oddz. noworodków)
Sierpień 2025: Szczebrzeszyn (oddz. ginekologiczny), Przeworsk (oddz. położniczo-ginekologiczny + neo)
Wrzesień 2025: Gostyń (oddz. położniczo-ginekologiczny + neo), Nowy Tomyśl (oddz. położniczo-ginekologiczny + neo), Głowno (oddz. neonatologii + sala porodowa)
Październik 2025: Bielsko-Biała / Szpital Św. Łukasza (oddz. ginekologiczny)
Listopad 2025: Bielsk Podlaski (oddz. neonatologii), Bydgoszcz / Szpital Jurasza (pododdz. intensywnej opieki neonatologicznej), Choszczno (sala porodowa), Jarocin (oddz. noworodkowy)
Grudzień 2025: Bielsko-Biała / Esculap (oddz. poł-gin + neo + zespół porodowy), Leżajsk (oddz. gin-poł + neo), Lesko (oddz. poł-gin + neo), Dąbrowa Tarnowska (oddz. gin-poł + neo), Miastko (oddz. poł-gin + neo + sala porodowa), Kętrzyn (oddz. ginekologii planowej)
Styczeń 2026: Łańcut (oddz. gin-poł + neo + oddz. ginekologiczny), Radzyń Podlaski (oddz. gin-poł), Turek (oddz. gin-poł + neo)
Luty 2026: Siemianowice Śląskie (oddz. neo + sale porodowe), Katowice / Tommed (oddz. gin-poł)
Cieszyński zwrócił też uwagę na to, że chociaż w czasie rządów PiS-u także zamykano oddziały położnicze, to dopiero za rządów koalicji Donalda Tuska zaczęto zamykać je systemowo.
PS. Oczywiście to prawda, że oddziały zamykano także za poprzednich rządów. Ale to Izabela Leszczyna oficjalnie opublikowała listę porodówek do zamknięcia, a jej następczyni ustami zastępcy zapowiedziała, że zamknie oddziały, na których rodzi się mniej niż 2 dzieci dziennie. Kiedy takie „systemowe” cięcia proponował minister Niedzielski zostało to zablokowane. I to jest ta różnica
— podkreślił Cieszyński.
tkwl/X
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/756113-porazajace-lista-oddzialow-polozniczych-zamknietych-za-tuska
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.