Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP, potwierdził wizytę Karola Nawrockiego w Budapeszcie. Przy okazji skomentował słowa Donalda Tuska i zarzucił mu kłamstwo. Odpowiedział też na wpis Tomasza Treli z Lewicy.
Marcin Przydacz odniósł się do wpisu Donalda Tuska, który pisał o „spotkaniu prorosyjskich i eurosceptycznych polityków”.
Udział prezydenta Nawrockiego w budapesztańskim spotkaniu prorosyjskich i eurosceptycznych polityków to fatalny błąd i potwierdzenie groźnej strategii osłabiania Unii Europejskiej i wzmacniania Putina
– napisał premier.
W odpowiedzi Przydacz zarzucił mu kłamstwo i polecił usunięcie tego wpisu.
Gdyby Donald Tusk nie kłamał, nie byłbym Donaldem Tuskiem. Prezydent Nawrocki nie planuje udziału w żadnym tego typu spotkaniu. W poniedziałek odbywają się Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, w związku z czym w Przemyślu dojdzie do spotkania prezydentów Polski oraz Węgier. Następnie wieczorem do kontynuacji rozmów pomiędzy prezydentami Nawrockim i Sulyokiem w Budapeszcie oraz do spotkania z premierem Węgier. Usuń twitta, a najlepiej konto
– czytamy.
W kolejnym wpisie Marcin Przydacz wyjaśnił, jaki będzie charakter wizyty Karola Nawrockiego na Węgrzech.
Od 19 lat, co roku w dniu 23 marca, organizowane są Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Także i w tym roku planowane są takie uroczystości. W najbliższy poniedziałek w Przemyślu Prezydent RP Karol Nawrocki podejmie przebywającego z wizytą w Polsce Prezydenta Węgier Tamása Sulyoka. W drugiej części dnia, rozmowy przeniosą się do Budapesztu, gdzie Prezydent K. Nawrocki rozmawiał będzie z Prezydentem T. Sulyokiem i Premierem V. Orbanem. Lengyel, magyar – két jó barát! Polak, Węgier - dwa bratanki!
– napisał prezydencki minister.
Wpis Treli
Te słowa wywołały reakcję Tomasza Treli z Lewicy.
Poproście Orbana żeby zabrał Was od razu do Moskwy. Po co ściemniać i się ukrywać. Jesteście żałośni
– napisał polityk.
Odpowiedź Przydacz jest bardzo jednoznaczna.
Proszę się oddalić z mojego profilu, bo niesiesz za sobą nieprzyjemnie komuszy zapaszek. Nie ma tu miejsca dla takich czerwonych kreatur. Won za Don
– odpisał prezydencki minister.
