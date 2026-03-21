„Premier polskiego rządu znowu brnie w manipulacyjnej narracji” – napisał dr Rafał Leśkiewicz, komentując wpis premiera Donalda Tusk dot. wizyty prezydenta Karola Nawrockiego na Węgrzech.
Jak podał Szabolcs Panyi, dziennikarz śledczy portalu Vsquare, 23 marca, w Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, prezydent Polski Karol Nawrocki przyjedzie z krótką wizytą do Budapesztu, by udzielić poparcia premierowi Węgier Viktorowi Orbanowi przed wyborami parlamentarnymi 12 kwietnia.
Fakty wizyty prezydenta RP na Węgrzech potwierdził dr Rafał Leśkiewicz. Rzecznik prezydenta Nawrockiego udostępnił wpis na portalu X, w którym odniósł się do słów premiera Donalda Tuska, który oburzał się na możliwą podróż polskiej głowy państwa na Węgry.
Premier polskiego rządu znowu brnie w manipulacyjnej narracji. Zapewne znowu coś usłyszał od kolejnej „postaci znanej”. Zatem warto przypomnieć i wyjaśnić Panu Premierowi, że 23 marca od 19 lat obchodzone są Dni Przyjaźni Polsko - Węgierskiej. W Przemyślu spotkanie prezydentów Polski i Węgier, a po południu rewizyta w Budapeszcie. Węgry to nasz ważny partner w Unii Europejskiej, członek Grupy Wyszehradzkiej, uczestnik Inicjatywy Trójmorza i Bukaresztańskiej Dziewiątki. Pamięta Pan o tym Panie Premierze, prawda?
– pyta Leśkiewicz.
Czytaj także
Wpis Tuska
W ten sposób Rafał Leśkiewicz odniósł się do wpisu Donalda Tuska, który próbował zaatakować prezydenta RP.
Udział prezydenta Nawrockiego w budapesztańskim spotkaniu prorosyjskich i eurosceptycznych polityków to fatalny błąd i potwierdzenie groźnej strategii osłabiania Unii Europejskiej i wzmacniania Putina
– napisał Tusk.
