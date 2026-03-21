Tusk atakuje Nawrockiego ws. Węgier. Dostał odpowiedź od Morawieckiego: Antyrosyjskości od Pana Prezydenta mógłbyś się uczyć

  • Polityka
  • opublikowano:
Donald Tusk / autor: Fratria
„Udział prezydenta Nawrockiego w budapesztańskim spotkaniu prorosyjskich i eurosceptycznych polityków to fatalny błąd” – napisał Donald Tusk, komentując informacje o planowanej wizycie prezydenta Karola Nawrockiego na Węgrzech. Jego słowa w zdecydowany sposób skomentował Mateusz Morawiecki.

Jak podał Szabolcs Panyi, dziennikarz śledczy portalu Vsquare, 23 marca, w Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, prezydent Polski Karol Nawrocki przyjedzie z krótką wizytą do Budapesztu, by udzielić poparcia premierowi Węgier Viktorowi Orbanowi przed wyborami parlamentarnymi 12 kwietnia.

To właśnie ta informacja tak oburzyła premiera. Tusk postanowił zagrać zgraną kartą o rzekomym „osłabianiu UE” i „wzmacnianiu Putina”

Udział prezydenta Nawrockiego w budapesztańskim spotkaniu prorosyjskich i eurosceptycznych polityków to fatalny błąd i potwierdzenie groźnej strategii osłabiania Unii Europejskiej i wzmacniania Putina

– czytamy w jego wpisie.

Odpowiedź Morawieckiego

Premierowi odpowiedział Mateusz Morawiecki. Lider EKR przypomniał Tuskowi jego skandaliczne działania ws. Rosji Putina.

Mocne słowa w ustach człowieka, który przez lata robił reset z Rosją i oddał im badanie Katastrofy Smoleńskiej. Antyrosyjskości od Pana Prezydenta mógłbyś się uczyć, człowieku bez poglądów poza jednym: robić tak jak wymyślą w Berlinie

– napisał Morawiecki.

PAP/mly

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych