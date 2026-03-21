„Udział prezydenta Nawrockiego w budapesztańskim spotkaniu prorosyjskich i eurosceptycznych polityków to fatalny błąd” – napisał Donald Tusk, komentując informacje o planowanej wizycie prezydenta Karola Nawrockiego na Węgrzech. Jego słowa w zdecydowany sposób skomentował Mateusz Morawiecki.
Jak podał Szabolcs Panyi, dziennikarz śledczy portalu Vsquare, 23 marca, w Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, prezydent Polski Karol Nawrocki przyjedzie z krótką wizytą do Budapesztu, by udzielić poparcia premierowi Węgier Viktorowi Orbanowi przed wyborami parlamentarnymi 12 kwietnia.
To właśnie ta informacja tak oburzyła premiera. Tusk postanowił zagrać zgraną kartą o rzekomym „osłabianiu UE” i „wzmacnianiu Putina”
Udział prezydenta Nawrockiego w budapesztańskim spotkaniu prorosyjskich i eurosceptycznych polityków to fatalny błąd i potwierdzenie groźnej strategii osłabiania Unii Europejskiej i wzmacniania Putina
– czytamy w jego wpisie.
Odpowiedź Morawieckiego
Premierowi odpowiedział Mateusz Morawiecki. Lider EKR przypomniał Tuskowi jego skandaliczne działania ws. Rosji Putina.
Mocne słowa w ustach człowieka, który przez lata robił reset z Rosją i oddał im badanie Katastrofy Smoleńskiej. Antyrosyjskości od Pana Prezydenta mógłbyś się uczyć, człowieku bez poglądów poza jednym: robić tak jak wymyślą w Berlinie
– napisał Morawiecki.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/756104-tusk-atakuje-prezydenta-mocna-riposta-morawieckiego
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.