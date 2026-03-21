23 marca, w Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, prezydent Polski Karol Nawrocki przyjedzie z krótką wizytą do Budapesztu, by udzielić poparcia premierowi Węgier Viktorowi Orbanowi przed wyborami parlamentarnymi 12 kwietnia – podał Szabolcs Panyi, dziennikarz śledczy portalu VSquare.
Według informacji VSquare, prezydent Nawrocki spotka się w Przemyślu z prezydentem Węgier Tamasem Sulyokiem na wspólnych obchodach Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, po których planuje krótką popołudniową podróż do Budapesztu. Polski prezydent ma się w stolicy Węgier spotkać z premierem tego kraju, by udzielić mu poparcia przed nadchodzącymi wyborami - dodał Panyi.
Spotkanie, które nie doszło do skutku
W grudniu, przed szczytem Grupy Wyszehradzkiej w Ostrzyhomiu na Węgrzech, prezydent Nawrocki zrezygnował z planowanego spotkania z Orbanem po tym, jak węgierski premier spotkał się w Moskwie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.
Prezydent Karol Nawrocki konsekwentnie opowiada się za szukaniem realnych sposobów zakończenia wojny na Ukrainie wywołanej przez Federację Rosyjską
– zaznaczył wówczas szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.
Celem wizyty, jak zauważył Panyi, będzie poprawa stosunków Nawrockiego z Orbanem po odwołanej w grudniu wizycie.
Ten termin jest dla Nawrockiego wyjątkowo niekorzystny: 23 marca w Budapeszcie odbędzie się również tzw. Wielkie Zgromadzenie skrajnie prawicowej koalicji Patrioci dla Europy, w którym wezmą udział znani politycy prokremlowscy, tacy jak Matteo Salvini i Marine Le Pen
— napisał na X Panyi.
Dziennikarz podkreślił, że chociaż informacje o wizycie pochodzą od źródeł bliskich sprawie, ryzyko polityczne wyjazdu Nawrockiego „może okazać się zbyt wysokie”.
Wybory na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Opozycyjna partia TISZA Petera Magyara prowadzi z Fideszem premiera Orbana w większości niezależnych sondaży - w lutowym badaniu firmy Median partia ta uzyskała 20-punktową przewagę wśród zdecydowanych wyborców. Premier Orban uzyskał dotąd poparcie m.in. prezydenta USA Donalda Trumpa, a szef MSZ Węgier Peter Szijjarto poinformował w piątek, że przed wyborami na Węgry przyjedzie też wiceprezydent USA J.D. Vance.
PAP/mly
