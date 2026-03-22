Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej KPRP, skomentował doniesienia medialne na temat mecenasa Romana Giertycha i frankowiczów. „Zapewne wielu czeka także na ocenę tej sprawy przez adwokata Przemysława Rosatiego , który nie stroni przecież od oceń etycznych działań kolegów adwokatów, zwłaszcza jeśli mają inne poglądy polityczne” - napisał na portalu X prezydencki minister, oznaczając we wpisie prezesa Naczelnej Izby Adwokackiej.
Po artykule Wirtualnej Polski, z którego wynika, że współpracownik Romana Giertycha, Sebastian J. ps. Foka, miał opóźniać prowadzone przez adwokata procesy banków jego klienta Leszka Czarneckiego przeciwko frankowiczom. Dzięki temu Giertych zarobił blisko 9 milionów złotych, a każdy rok przeciągania sprawy w sądzie skutkował premią dla mecenasa. Tematem zajął się także Polsat News, zwracając uwagę m.in. na postawę polityków koalicji rządzącej, na czele z premierem Donaldem Tuskiem, który stwierdził, że ma „poważne rzeczy na głowie” i nie będzie komentował działalności Giertycha jako adwokata.
Jak to Premiera Tuska nie interesuje co robią jego posłowie poza byciem posłami? Naprawdę? A gdyby tak posłowie KO po godzinach pracy zajmowali się, dajmy na to, wspieraniem ludzi oskarżonych o czyny pedofilskie to też Premier mówiłby, że go to nie interesuje? Że interesuje go tylko czy odpowiednio głosują na komisjach?
— pytał Marcin Przydacz, szef BPM, na portalu X.
Zapewne wielu czeka także na ocenę tej sprawy przez adwokata Przemysława Rosatiego (prezes NRA - przyp. JJ), który nie stroni przecież od oceń etycznych działań kolegów adwokatów, zwłaszcza jeśli mają inne poglądy polityczne
— dodał.
Prezydencki minister odniósł się w ten sposób do materiału Polsat News, w którym słyszymy m.in., jak premier Donald Tusk bagatelizuje doniesienia medialne sugerujące, że współpracownik Giertycha przeciągał sprawy banków przeciwko frankowiczom, dzięki czemu reprezentujący Leszka Czarneckiego prawnik zarobił miliony złotych. W materiale wypowiada się m.in. adwokat Mariusz Korpalski reprezentujący grupę frankowiczów. Jak wskazuje, nigdy nie spotkał się z tego rodzaju praktykami i w jego ocenie stanowią one naruszenie etyki.
Szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz skomentował medialne doniesienia dotyczące działalności Romana Giertycha i jego współpracownika, sugerujące celowe przeciąganie spraw frankowych dla zysku. Wskazał, że sprawa powinna zostać oceniona także pod kątem etycznym przez środowisko adwokackie, m.in. prezesa NRA Przemysława Rosatiego. Krytycznie odniósł się również do postawy premiera Donalda Tuska, który nie chciał komentować działalności Giertycha jako adwokata.
Polsat News/X/Joanna Jaszczuk
