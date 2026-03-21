Roman Giertych, postać znana jako adwokat, także poseł Koalicji Obywatelskiej i wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego, od dawna słynie z absurdalnych teorii na temat przeciwników politycznych Donalda Tuska. Tym razem, próbując najpewniej odwrócić uwagę od publikacji medialnych na jego temat, Giertych zasugerował, że wyjazd prezydenta Karola Nawrockiego do USA oznacza poparcie dla wojny z Iranem, a to z kolei „zwiększa ryzyko zamachu lub bezpośredniego ataku irańskiego na Polskę i Polaków”. „Jedyne, co Pan Roman wciąż sprawnie umie liczyć, to pieniądze biednych kiwanych frankowiczów” - napisał szef KPRP Zbigniew Bogucki, nawiązując do opowieści Giertycha o rzekomo sfałszowanych wyborach prezydenckich w Polsce.
Premier Donald Tusk i jego koalicja najwyraźniej szykują się już do kampanii wyborczej, ponieważ ostro zabrali się za straszenie PiS-em, odgrzewając swój ulubiony, ale bardzo stary kotlet pod tytułem „polexit”. Ale są również i nowe pomysły.
Chodzą słuchy, że panowie prezydent Karol Nawrocki i Jarosław Kaczyński chcieliby, żeby Polska włączyła się w wojnę na Bliskim Wschodzie
— napisał wczoraj premier Donald Tusk na portalu X.
Insynuacje Giertycha
Na tę samą nutę próbował dziś najwyraźniej zagrać mecenas Roman Giertych - w typowym dla siebie mocno podkręconym stylu. Problem w tym, że wpisy tego rodzaju, publikowane przez osobę wykonującą zawód zaufania publicznego mogą być szkodliwe.
Wyjazd Nawrockiego i jego jawne wsparcie dla Trumpa zwiększa ryzyko zamachu lub bezpośredniego ataku irańskiego na Polskę i Polaków. Jego wsparcie dla wojny Trumpa odbyło się wbrew Konstytucji, gdyż zgodnie z nią to Sejm decyduje o wojnie
— napisał na portalu X.
Co ciekawe, mecenas Giertych znacznie chętniej wypowiada się na temat prezydenta RP Karola Nawrockiego, PiS-u czy amerykańskiego przywódcy Donalda Trumpa, niż - na przykład - wczorajszych doniesień Wirtualnej Polski na temat sprawy frankowiczów. Zauważył to, w odpowiedzi na wpis prawnika i polityka, szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki, przy okazji nawiązując do innego niedawnego hobby Giertycha.
Panu Giertychowi wciąż nie udaje się przeliczyć głosów po klęsce Trzaskowskiego i z tego trudu pomieszało się chłopu w głowie, tak że w każdym temacie myśli galopują mu w stronę absurdu. Jedyne co Pan Roman wciąż sprawnie umie liczyć, to pieniądze biednych kiwanych frankowiczów
— napisał prezydencki minister.
Roman Giertych udał, że tematu nie ma i postanowił dalej drwić z przeciwników politycznych.
Panie Bogucki Pan mnie nie zrozumiał. Ja popieram wyjazd, na wezwanie Trumpa, wszystkich pisowców z panem na czele z pomocą aby odblokować Ormuz. Od nas możemy Wam dać Franka, bo lubi flotylle. A co do liczenia to jak tam nasze złoto? W weekend straciło dzięki Trumpowi 12 proc. ceny.
— odpowiedział.
Na wpis Giertycha zareagował także poseł Radosław Fogiel.
Roman Giertych zdaje się jest na wojnie. Z rozumem i godnością człowieka
— skwitował z ironią.
Podsumowanie
Roman Giertych zasugerował, że wyjazd Karola Nawrockiego do USA i jego wsparcie dla Donald Trump mogą zwiększyć ryzyko ataku ze strony Iranu, co spotkało się z ostrą krytyką ze strony Zbigniewa Boguckiego. W tle trwa polityczny spór, w którym także premier Donald Tusk sugeruje, że środowisko PiS może dążyć do zaangażowania Polski w konflikt na Bliskim Wschodzie.
X/oprac. Joanna Jaszczuk
