Tym razem w Łomży Prawo i Sprawiedliwość debatowało o ważnych dla Polski sprawach. W ramach debaty Czas Na Sprawny Transport dyskutowano m.in. o inwestycjach. Swoje wystąpienie miał również prezes PiS Jarosław Kaczyński, a obok niego m.in. Jacek Sasin. „Nasz program zawsze był dla nas niezwykle ważny jako wyznacznik tego, co trzeba zrobić. Nasze programy realizujemy i tak będzie tym razem. Wypracujemy jak najlepszy program dla Polski. Dziękuję za decyzję, że ta konferencja odbywa się w Łomży, która bardzo zyskała za czasów PiS. Przez lata była wykluczona komunikacyjnie przez brak dróg ekspresowych. Te drogi, powstałe za czasów naszych rządów, to wielkie otwarcie i szansa dla tego miasta na rozwój i nowe inwestycje. Łomża to również symbol zaniechań rządzących, którzy pozbawili Łomżę dostępu do szybkich kolei. Tu miała przebiegać szprycha CPK. Ten region został pozbawiony szans przez tę władzę” - powiedział były wicepremier Jacek Sasin podczas debaty Czas Na Sprawny Transport w ramach cyklu programowego Prawa i Sprawiedliwości „Myśląc Polska. Alternatywa 2.0.”.
Jacek Sasin podkreślił, że „program zawsze był dla polityków PiS niezwykle ważny”.
Niezwykle ważny nie tylko po to, żeby powiedzieć Polakom, co chcemy zrobić z władzą, którą nam powierzają w kolejnych wyborach, ale te programy były dla nas również ważne jako wyznaczniki, co trzeba zrobić. To nie było tak jak u naszych konkurentów politycznych, gdzie program ważny jest tylko przed wyborami, a po wyborach się o nim zapomina i się go nie realizuje. My nasze programy realizujemy i tak będzie również tym razem
— zapewnił były szef MAP.
Wypracujemy najlepszy program dla Polski, który już za półtora roku po najbliższych wyborach parlamentarnych będziemy mieli okazję realizować z pożytkiem dla Polski i Polaków
— wskazał.
Bardzo dziękuję za decyzję, że ta konferencja odbywa się w Łomży, która bardzo zyskała w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości, mieście, które przez długi czas było miastem wykluczonym komunikacyjnie, bez dostępu do dróg ekspresowych. Taki dostęp uzyskało właśnie w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości
— powiedział były wicepremier.
„Symbol zaniechań koalicji 13 grudnia”
Jak zaznaczył polityk, „Łomża to również symbol zaniechań rządów koalicji 13 grudnia”.
Łomża to miasto, które zostało przez tę koalicję 13 grudnia pozbawione szans na dostęp do szybkiej kolei. Przypomnę, że to przez to miasto miała przebiegać jedna ze szprych CPK, szybkiej kolei, która miała połączyć Łomżę w jedną stronę z Mazurami, a w drugą z lotniskiem w Baranowie i z Warszawą. Umożliwić szybki ruch kolejowy, szybki dojazd do Warszawy w granicach około poniżej nawet jednej godziny. To byłby rzeczywiście przełom
— zauważył Jacek Sasin.
Niestety ta inwestycja została zarzucona. Wróciła filozofia, pieniędzy nie ma i nie będzie. Podobnie jest z innymi wielkimi inwestycjami, które były planowane w naszym województwie, czyli drogami ekspresowymi
— wskazał.
To są te szanse, których nasz region został przez tę władzę pozbawiony. Ale nie został pozbawiony bezpowrotnie i to jest bardzo dobry komunikat, bo ten region to jest region, do którego Prawo i Sprawiedliwość przykłada szczególną wagę, jak do wszystkich tych regionów, które potrzebują wsparcia rządu, które w ramach polityki zrównoważonego rozwoju powinny być miejscem wielkich inwestycji rządowych z udziałem pieniędzy budżetowych. To nie są zadania dla samorządu, który sam ma dźwigać tylko kwestie rozwoju i ścigania tych najbogatszych regionów naszego kraju. To są działania, które muszą być bardzo wyraźnie, bardzo intensywnie wsparte przez rząd. I dzisiaj będziemy tutaj dyskutować o tym, że jest to możliwe. Wiemy, jak to zrobić. Wiemy, jak pozyskać fundusze. Mamy pomysły, mamy plany, mamy bardzo konkretne zamierzenia, które będziemy realizować i tu w Łomży, i w całym województwie podlaskim
— powiedział były minister aktywów państwowych.
„Polska jest jedna i Polacy mają takie same prawa”
Jak przypomniał, „Polska jest jedna, jak mówił śp. prezydent Lech Kaczyński”.
Uczynił to hasło jednym z takich fundamentów swojej prezydentury, pokazując, że Polska jest jedna i Polacy mają takie same prawa, niezależnie od tego, gdzie mieszkają. My dzisiaj chcemy to kontynuować. Prawo i Sprawiedliwość chce kontynuować tę myśl polityczną swojego wielkiego założyciela i myślę, że dzisiaj tutaj to bardzo mocno wybrzmi, że wiemy, jak to zrobić, że mamy również nie tylko pomysły, ale mamy też ludzi, którzy będą w stanie zorganizować te procesy i będą w stanie je poprowadzić, bo dzisiaj to grono ekspertów występujących na panelach rzeczywiście jest imponujące i pokazujące, że to zaplecze kadrowe Prawa i Sprawiedliwości w dziedzinie infrastruktury, ale również w innych dziedzinach, które na tych konferencjach prezentujemy i dyskutujemy, jest naprawdę bardzo dobre
— wskazał były wicepremier.
