Ciekawe słowa. Prezes Jarosław Kaczyński o formowaniu przyszłej Rady Ministrów: "PiS w takim rządzie na pewno nie weźmie udziału"

Na zdjęciu prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas wystąpienia w ramach serii spotkań „Myśląc Polska – Alternatywa 2.0: Infrastruktura: drogi-kolej-transport” w Łomży / autor: PAP/Artur Reszko
Jeżeli będzie złożony z ludzi, którzy tylko mówią, że coś potrafią, krytykują to, co było, to się zakończy kolejną klęską. PiS w takim rządzie na pewno nie weźmie udziału, przynajmniej do chwili, gdy ja stoję na jego czele. Nie pójdziemy na kompromitację. Tylko i wyłącznie dobry, sprawny rząd złożony ze sprawdzonych ludzi, może wydźwignąć Polskę z tego stanu, do którego została doprowadzona” - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński w Łomży, podczas wystąpienia w ramach serii spotkań „Myśląc Polska – Alternatywa 2.0: Infrastruktura: drogi-kolej-transport”.

Polsce jest potrzebny bardzo sprawny rząd, który będzie potrafił wyjść z tej sytuacji. To kwestia umiejętności. Obok faktu, który można bardzo łatwo można udowodnić, że obecny rząd realizuje agendę niemiecką, to mamy do czynienia z jego nieprawdopodobnym wręcz niedołęstwem. Nowy rząd musi być złożony z ludzie, którzy do rządzenia są przygotowani i pokazali, że coś potrafią

— powiedział prezes Kaczyński.

W tej chwili mówi się o tym, że zadłużenie państwa wzrasta o 2 mld dziennie. W tym momencie to może jest lekka przesada, ale to na pewno jest grubo powyżej miliarda. Musimy z tym skończyć, mówię to nie tylko jako uczestnik tej konferencji, ale przywódca największej partii opozycyjnej. Musimy z tym skończyć, ponieważ Polskę czeka kompletny krach – widzieliśmy to w Grecji i w mniejszej mierze we Włoszech. W Polsce to się nie może zdarzyć. Potrzebujemy wyobraźni, determinacji i dobrego rządu

— zakończył lider PiS.

