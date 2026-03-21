„Jeżeli będzie złożony z ludzi, którzy tylko mówią, że coś potrafią, krytykują to, co było, to się zakończy kolejną klęską. PiS w takim rządzie na pewno nie weźmie udziału, przynajmniej do chwili, gdy ja stoję na jego czele. Nie pójdziemy na kompromitację. Tylko i wyłącznie dobry, sprawny rząd złożony ze sprawdzonych ludzi, może wydźwignąć Polskę z tego stanu, do którego została doprowadzona” - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński w Łomży, podczas wystąpienia w ramach serii spotkań „Myśląc Polska – Alternatywa 2.0: Infrastruktura: drogi-kolej-transport”.
Polsce jest potrzebny bardzo sprawny rząd, który będzie potrafił wyjść z tej sytuacji. To kwestia umiejętności. Obok faktu, który można bardzo łatwo można udowodnić, że obecny rząd realizuje agendę niemiecką, to mamy do czynienia z jego nieprawdopodobnym wręcz niedołęstwem. Nowy rząd musi być złożony z ludzie, którzy do rządzenia są przygotowani i pokazali, że coś potrafią
— powiedział prezes Kaczyński.
Czytaj także
„Nie pójdziemy na kompromitację”
— dodał.
W tej chwili mówi się o tym, że zadłużenie państwa wzrasta o 2 mld dziennie. W tym momencie to może jest lekka przesada, ale to na pewno jest grubo powyżej miliarda. Musimy z tym skończyć, mówię to nie tylko jako uczestnik tej konferencji, ale przywódca największej partii opozycyjnej. Musimy z tym skończyć, ponieważ Polskę czeka kompletny krach – widzieliśmy to w Grecji i w mniejszej mierze we Włoszech. W Polsce to się nie może zdarzyć. Potrzebujemy wyobraźni, determinacji i dobrego rządu
— zakończył lider PiS.
xyz/PiS
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/756082-prezes-pis-o-przyszlym-rzadzie-w-takim-nie-wezmie-udzialu
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.