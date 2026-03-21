Czy to pomoże? Polska 2050 Szymona Hołowni zmieniła nazwę! "Czas skończyć z karmieniem ludzi strachem. To jest nasze zadanie"

Wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia (2L), Adam Rudawski (P), przewodnicząca partii Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (2P), Agnieszka Ryś (L) na Kongresie Nowego Otwarcia Polski 2050. / autor: PAP/Paweł Supernak
Wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia (2L), Adam Rudawski (P), przewodnicząca partii Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (2P), Agnieszka Ryś (L) na Kongresie Nowego Otwarcia Polski 2050. / autor: PAP/Paweł Supernak

Polska 2050 Szymona Hołowni zmieniła nazwę na Polska 2050 Rzeczpospolitej Polskiej. O nowej nazwie poinformowała przewodnicząca partii Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podczas Kongresu Nowego Otwarcia w Warszawie. Zaprezentowała na nim także założenia programowe ugrupowania.

W sobotnim Kongresie Nowego Otwarcia Polski 2050 bierze udział kilkuset działaczy z całego kraju. Przewodnicząca partii Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz dziękowała obecnemu na nim Szymonowi Hołowni za to, że założył ugrupowanie i przez kilka lat mu szefował. Przypomniała, że Polska 2050 miała w nazwie jego nazwisko.

Pełczyńska-Nałęcz zwracając się do Hołowni powiedziała:

Podjęliśmy decyzję, twoje nazwisko jest już tylko twoje. Polska 2050 Rzeczpospolitej Polskiej to jest od dzisiaj nazwa naszej partii.

Zwracając się do zgromadzonych Pełczyńska-Nałęcz mówiła o swoim pomyśle na partię. Podkreślała, że będzie ona Pełczyńska-Nałęcz „lobbystą klasy średniej”.

Płaca, praca i mieszkania - to jest trójca bezpiecznej codzienności Polski 2050

— mówiła.

Jak mówiła, „praca musi być dostępna w całej Polsce, a nie tylko w Warszawie, Krakowie i Gdańsku”.

Nie potrzebujemy Warszawy dla wszystkich. Potrzebujemy pracy w całej Polsce dla każdego

— mówiła.

Odciążymy klasę średnią. Podwyższamy dla nich drugi próg podatkowy przynajmniej do 140 tysięcy zł

— powiedziała.

To jest nasze zadanie, to jest cel Polski 2050 - żeby pójść do przodu, rozwiązać problemy i nareszcie przywrócić ludziom bezpieczeństwo życia codziennego. Czas skończyć z karmieniem ludzi strachem, a zamiast strachu dać im nadzieję, kierunek i bezpieczeństwo

— mówiła przewodnicząca partii Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Zespół wPolityce.pl

