Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz poinformował, że prezydent Karol Nawrocki za tydzień w piątek wyleci do USA. Na zaproszenie organizacji CPAC będzie gościem specjalnym konferencji amerykańskich konserwatystów. Ma wygłosić przemówienie na temat stanu relacji polsko-amerykańskich. Prezydent Nawrocki ma odwiedzić fabrykę samolotów F-35, a według nieoficjalnych informacji może także spotkać się z Donaldem Trumpem.
To kolejna wizyta prezydenta RP w Stanach Zjednoczonych. Ostatni raz Karol Nawrocki gościł w Białym Domu we wrześniu 2025 roku, a wcześniej w maju, kiedy kandydował jeszcze na urząd prezydencki. Nawrocki i Trump rozmawiali także telefonicznie a ostatni raz spotkali się w podczas Forum Ekonomicznego w Davos.
Spotkanie z Trumpem?
O możliwości spotkania prezydentów Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz mówił od kilku dni. Jak poinformował dziś PAP minister Marcin Przydacz prezydent Nawrocki będzie gościem konferencji amerykańskich konserwatystów CPAC, gdzie wygłosi przemówienie na temat stanu relacji polsko-amerykańskich.
Udaje się na zaproszenie organizacji CPAC (Conservative Political Action Conference), na konferencję amerykańskich Republikanów, konserwatystów, jako gość specjalny, został pan prezydent nie tylko zaproszony do udziału w konferencji, ale też do wygłoszenia przemówienia. Prezydent Nawrocki będzie mówił o stanie relacji polsko-amerykańskich, a także o historii relacji polsko-amerykańskich w roku 250. rocznicy Deklaracji Niepodległości. Będzie przypominał o wspólnych polsko-amerykańskich bohaterach, ale też o wartościach, które nas łączą
— przekazał prezydencki minister.
Dodał, że podczas konferencji dojdzie do wielu spotkań na marginesie tego wydarzenia, ale na tym etapie nie są potwierdzone żadne na najwyższym szczeblu. Jak zaznaczył, nie ma dotąd potwierdzenia, że w konferencji weźmie udział prezydent USA Donald Trump.
Fabryka F-35
Jednym z głównych punktów podróży Karola Nawrockiego do USA będzie wizyta w Fort Worth w Teksasie, gdzie produkowane są wielozadaniowe myśliwce F-35. 32 tego typu maszyny już wkrótce trafią do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku oraz do 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie.
Prezydent Karol Nawrocki w przyszłym tygodniu, w piątek, wylatuje do Stanów Zjednoczonych, do Dallas w Teksasie. W sobotę odwiedzi fabrykę samolotów F-35 - tych samolotów, na których już dzisiaj szkolą się polscy piloci i które niebawem trafią na wyposażenie polskiej armii. Zatem ta współpraca wojskowa będzie jednym z powodów tej wizyty
— powiedział Przydacz.
Umowę na zakup tych samolotów podpisano w czasie rządów PiS i opiewa ona na 4,6 mld dolarów.
Robert Knap/PAP
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/756064-prezydent-nawrocki-za-tydzien-poleci-do-usa-na-cpac
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.