Dziennikarz telewizji wPolsce24 Szymon Szereda opublikował na portalu X szukujący wpis dotyczący europosła Koalicji Obywatelskiej Łukasza Kohuta. „Europoseł Łukasz Kohut , senator Lewicy Maciej Kopiec oraz ‘ślązakowski’ aktywista Jerzy Gorzelik w 2021 roku zasiadali (a może nadal zasiadają?) razem z niejakim Peterem Paulem Langerem w radzie World Silesian Congress. Żadnemu z tych panów najwyraźniej nie przeszkadzał w tym fakt, że Langer jest liderem separatystycznego stowarzyszenia „ŚLŌNSKO FERAJNA”, które utrzymuje kontakty z katalońskimi separatystami finansowanymi i wspieranymi przez Kreml” - czytamy we wpisie Szeredy.
Jednym z głównych elementów działalności politycznej europosła KO (w przeszłości związanego z Lewicą) Łukasza Kohuta jest wspieranie separatyzmu ślązakowskiego. Co się za tym kryje, kim jest lider stowarzyszenia „ŚLŌNSKO FERAJNA”, jakie „wartości” mu przyświecają, kto się z nim spotyka i kto unika odpowiedzi na pytania w tej sprawie? Na portalu X opisał to redaktor Szymon Szereda z telewizji wPolsce24.
Szereda o niebezpiecznych związkach KO
We wpisie zatytułowanym „NIEBEZPIECZNE ZWIĄZKI KO”, okraszonym zdjęciami i innymi materiałami, Szereda opisał powiązania części polityków KO i Lewicy z Peterem Langerem i stowarzyszeniem „ŚLŌNSKO FERAJNA” oraz tym, jak przedstawiciele obu formacji unikają odpowiedzi na pytania dziennikarzy w tej sprawie.
Otóż europoseł Łukasz Kohut, senator Lewicy Maciej Kopiec oraz „ślązakowski” aktywista Jerzy Gorzelik w 2021 roku zasiadali (a może nadal zasiadają?) razem z niejakim Peterem Paulem Langerem w radzie World Silesian Congress. Żadnemu z tych panów najwyraźniej nie przeszkadzał w tym fakt, że Langer jest liderem separatystycznego stowarzyszenia „ŚLŌNSKO FERAJNA”, które utrzymuje kontakty z katalońskimi separatystami finansowanymi i wspieranymi przez Kreml. Wszyscy wymienieni panowie są oczywiście zażartymi orędownikami ustawy o tzw. „języku śląskim”. Nic więc dziwnego, że Peter Langer gościł w Sejmie RP razem z kamratami ze „ŚLŌNSKIEJ FERAJNY” – na zaproszenie Koalicji Obywatelskiej. Podczas tej wizyty poseł KO Monika Rosa bez skrępowania fotografowała się z Langerem i jego ekipą. Ale to dopiero rozgrzewka – trzymajcie się mocno!
— czytamy we wpisie dziennikarza.
W relacjach z politykami Koalicji Obywatelskiej i Lewicy nie przeszkadza nawet to, że Peter Paul Langer i jego ludzie oddają cześć grobom niemieckich zbrodniarzy – konkretnie bojówkarzy Selbstschutz Oberschlesien, którzy mordowali powstańców śląskich i cywilów na Górnym Śląsku. Wystarczy zerknąć na ich profile, żeby znaleźć zdjęcia Langera przy pomniku tych siepaczy w Krapkowicach – z podpisem „MY PAMIYNTOMY”. A warto przypomnieć: wielu z tych bojówkarzy później zasiliło szeregi Waffen-SS
— podkreśla Szereda.
Langer czci separatystę nagrodzonego przez Hitlera
Gdyby tego było mało – Langer zapala też znicze na grobie hitlerowskiego kolaboranta i volksdeutscha Josefa Kożdonia (lidera śląskiego ruchu separatystycznego w okresie międzywojennym). UWAGA! Kożdoń dostał od samego Adolfa Hitlera Krzyż Zasługi Orderu Orła Niemieckiego, a w 1943 roku führer osobiście wyraził wymaganą w czasie wojny zgodę na uroczyste obchody 70. urodzin tego volksdeutscha. Langer chętnie cytuje Kożdonia w swojej działalności
— pisze Szymon Szereda.
Natomiast ojciec pana Petera Paula Langera, niejaki Theo Langer, w filmie „Kołocz na droga” z dumą opowiadał, że był ochotnikiem w Deutsches Jungvolk – czyli młodzieżówce Hitlerjugend
— przypomina.
Łukasz Kohut publicznie paradował ze wspomnianym już wielokrotnie Peterem Langerem, prezentując na ubraniu herb prowincji Oberschlesien używany w latach 1919–38 przez Republikę Weimarską i III Rzeszę, a następnie w latach 1941–45 przez niemiecką administrację okupacyjną. Identyczny symbol prezentował na piersi senator Lewicy Maciej Kopiec, podczas zbijania piątki z wicepremierem Krzysztofem Gawkowskim
— zwraca uwagę dziennikarz.
Ponadto europoseł Kohut utrzymuje bliskie kontakty z Marianem Kulikiem – i to zdaje się całkiem zażyłe, bo zachwalał jego książkę pt. „Gott Mit Uns! – ostatni żołnierze”. Nie byłoby w tym nic strasznego, gdyby nie fakt, że Marian Kulik jako zdjęcia profilowego na FB używa tarczki 1. Dywizji Pancernej SS „Leibstandarte SS Adolf Hitler”, a na pytanie „Czy logo Waffen-SS jest dobrym awatarem?” odpowiada cyt.: „…jest to znak rozpoznawczy dywizji pancernej jednej z armii biorącej udział w II wojnie św., która się wyróżniała walecznością, odwagą i profesjonalizmem wojskowym…”. Przy okazji, pan Kulik pełen uznania dla hitlerowskiej formacji, nazywał pomnik Powstańca Śląskiego – chorzowskim straszydłem
— przypomina Szymon Szereda.
KO i Lewica nabierają wody w usta
Co na to kierownictwo KO i Lewicy?
Nikt z partyjnego kierownictwa KO ani Lewicy do dziś nie ustosunkował się do tych „intrygujących” znajomości. Osobiście pytałem o to Rafała Trzaskowskiego podczas, tzw. „wielkiej konferencji” w kampanii prezydenckiej
— pisze dziennikarz.
Pytałem też Monikę Rosę, gdy wychodziła z wieczoru wyborczego „dwugodzinnego prezydenta”. Również Red. Tomasz Modrzejewski zrobił kawał solidnej roboty dziennikarskiej i wysyłał do pani poseł pytania – zero odpowiedzi. Ł. Kohut, którego próbowałem złapać w Sandomierzu na wieczorze wyborczym Trzaskowskiego po I turze, również milczał jak zaklęty i milczy do dzisiaj
— wskazuje.
W obliczu tej wymownej ciszy czekam, kiedy w końcu kierownictwo KO i Lewicy zechce się odnieść do sprawy!
— podsumowuje Szereda.
W materiałach dołączonych przez dziennikarza możemy zobaczyć m.in. takie „kwiatki”:
Członkowie „ŚLONSKIEJ FERAJNY” (P. Langer - drugi od lewej) śpiewają nad grobem hitlerowskiego kolaboranta i volksdeutscha - Josefa Kożdonia. Na grobie widoczne są znicze logowane znakiem stowarzyszenia i chorągiewka z napisem „ŚLONSKO FERAJNA”
— opisuje Szereda.
A poniżej - co nieco o „chorzowskim straszydle” Kulika i relatywizowanie historii przez Kohuta.
Podsumowanie
Dziennikarz Szymon Szereda opisał powiązania europosła Łukasz Kohut oraz innych polityków KO i Lewicy z Peterem Paulem Langerem i środowiskiem separatystycznym. Według jego wpisu mieli oni współpracować w ramach World Silesian Congress mimo kontrowersji wokół działalności Langera i jego organizacji „ŚLŌNSKO FERAJNA”. Szereda zarzuca także powiązania tego środowiska z prorosyjskimi separatystami oraz upamiętnianie postaci związanych z nazizmem. Politycy KO i Lewicy nie odnieśli się publicznie do tych zarzutów i unikają odpowiedzi na pytania w tej sprawie.
X/oprac. Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/756060-kohut-i-slazakowscy-separatysci-szokujace-materialy
