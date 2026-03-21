„Włodzimierz Czarzasty jest prawdziwym wirtuozem w najprzeróżniejszych prowokacjach i złośliwościach. To jest kolejny bulterier, którego Donald Tusk spuszcza ze smyczy i on jest bardzo wdzięczny” – powiedział publicysta tygodnika „Do Rzeczy” Piotr Semka w „Salonie Dziennikarskim”, wspólnej audycji portalu wPolityce.pl i Radia Warszawa, transmitowanej na antenie Telewizji wPolsce24. Gośćmi Jacka Karnowskiego byli również Aleksandra Jakubowska, publicystka Telewizji wPolsce24, mec. Marek Markiewicz oraz Stanisław Janecki, publicysta tygodnika „Sieci”.
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty skierował list do prezydenta Karola Nawrockiego, w którym zwraca się o „niezwłoczne podjęcie działań umożliwiających przystąpienie do sprawowania mandatu sędziego TK”.
Wszystko to, powiem szczerze, wygląda dosyć jednoznacznie, to znaczy, gramy terminem. Panie prezydencie, niech pan nie gra Polską. Jest pan (jak) mówi pan, odważnym człowiekiem, niech pan się nie zasłania panem (prezesem TK Bogdanem) Święczkowskim
— zwrócił się do prezydenta marszałek Sejmu.
„To jest kolejny bulterier”
Do sprawy sędziów Trybunału Konstytucyjnego nawiązali publicyści. W opinii Piotra Semki „w tej dziedzinie Czarzasty jest prawdziwym wirtuozem w najprzeróżniejszych prowokacjach i złośliwościach”.
To jest kolejny bulterier, którego Donald Tusk spuszcza ze smyczy i on jest bardzo wdzięczny. W lewicy już się mówi, że powinien być kandydatem lewicy na 2027 rok i on robi karierę. Czarzasty czuje się w tym dobrze, ma własne złe cechy charakteru, ale wie, że w Polsce jest elektorat ludzi, którzy mają dostatecznie dużą obsesję na punkcie PiS-u, żeby zrobić na tym małą czerwoną karierkę
— wskazał publicysta tygodnika „Do Rzeczy”.
Mec. Marek Markiewicz przypomniał, że w przeszłości zdarzyło się, że śp. prezydent Lech Kaczyński nie przyjął przysięgi sędziego TK.
Przyjął ją po kilku miesiącach
— zaznaczył.
To trwało pięć miesięcy
— wskazał Stanisław Janecki.
Sejm podejmie uchwałę, że mają składać ślubowanie wobec Zgromadzenia Narodowego
— dodała Aleksandra Jakubowska.
