„Wczorajszy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego jest incydentalny” – powiedziała publicystka Telewizji wPolsce24 Aleksandra Jakubowska w „Salonie Dziennikarskim”, wspólnej audycji portalu wPolityce.pl i Radia Warszawa, transmitowanej na antenie Telewizji wPolsce24. Gośćmi Jacka Karnowskiego byli również Piotr Semka, publicysta tygodnika „Do Rzeczy”, Stanisław Janecki, publicysta tygodnika „Sieci” oraz mec. Marek Markiewicz.
Wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny uchylił orzeczenie stołecznego sądu administracyjnego oraz wcześniejszą decyzję odmawiającą wpisania do rejestru stanu cywilnego aktu „małżeństwa” jednopłciowego obywateli polskich, zawartego za granicą. Jednocześnie zobowiązał kierownika stołecznego urzędu stanu cywilnego do przeniesienia do polskiego rejestru takiego aktu „małżeństwa” jednopłciowego. Orzeczenie zapadło po zeszłorocznym wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, który w związku z tą sprawą odpowiedział na pytanie NSA.
„Prawo to pałka w rękach władzy”
Tę kwestię skomentowali publicyści. Mec. Marek Markiewicz przypomniał słowa Engelsa, który mówił, że „prawo to pałka w rękach władzy”.
I miał dużo racji
— ocenił prawnik.
Jak wskazał Stanisław Janecki, „jest art. 91 konstytucji, który odsyła do umów międzynarodowych, a umowa z Unią Europejską to jest traktat międzynarodowy”.
Zarówno TSUE, jak i NSA odwołali się do art. 91, szczególnie ustęp 3 i odwołali się do tego, że prawa, które są w innych krajach, mogą być eksportowane do innego kraju w ramach swobody przemieszczania się i ochrony życia rodzinnego
— wyjaśnił publicysta tygodnika „Sieci”.
„Wyrok NSA jest incydentalny”
Aleksandra Jakubowska zwróciła uwagę na fakt, że ta sprawa ma dwa aspekty – prawny oraz polityczny.
Wczorajszy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego jest incydentalny. To nie jest wykładnia prawa dokonana przez NSA, że wszystkie inne sądy muszą na to zwracać uwagę. Dotyczy to jednej konkretnej sprawy dwóch homoseksualistów z Berlina
— wskazała publicystka Telewizji wPolsce24.
W ocenie Piotra Semki w tej sprawie spotykają się dwa wektory.
Pierwszy to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który uznaje normy typowe dla liberalnych społeczeństw zachodnich i sędzia, który występuje w tym procesie. […] Mamy aktualnie próbę przeforsowania przez ekipę Tuska kandydatów do TK. Złośliwie powiem, że indyk myślał o niedzieli, a w sobotę łeb mu ścięli
— mówił publicysta tygodnika „Do Rzeczy”.
