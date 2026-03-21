Porodówka w Lesku nie została zamknięta? Tak próbował przekonywać Donald Tusk na antenie TVN24. Premierowi udowodniono, że prawda wygląda zupełnie inaczej.
Donald Tusk wystąpił na antenie TVN24, gdzie spotkała go niemiła niespodzianka. Okazało się, że warunki nie były do końca cieplarniane. Stało się tak, gdyż pytanie mogli zadać przedstawiciele młodzieżówki partii Razem. Poruszyli temat, który nie do końca pasował premierowi.
Szef rządu został zapytany o likwidowane w kraju porodówki. Zdaniem Tuska, problemu z dostępem nie ma:
Nie ma w Polsce problemu dostępu do porodówek. Mamy w Polsce najgęstszą sieć w Europie, najgęstszą sieć w Europie
– powiedział.
Na jego nieszczęście zadający pytanie przywołali przykład zamkniętej porodówki z Leska na Podkarpaciu.
Nie, nie jest zamknięta
– odparł Tusk.
W dalszej części rozmowy stwierdził też:
Nie jestem politycznym samobójcą. Chyba nikt nie może pomyśleć, że wpadłem sobie na pomysł, żeby wkurzyć setki tysięcy kobiet
— dodał.
Odpowiedź na występ Tuska
O fakcie zamknięcia porodówki w Lesku informowaliśmy już w styczniu
Tuskowi, o tej decyzji, przypomniał Patryk Słowik z portalu Zero.
Nie zamknęliśmy [porodówki w Lesku] - powiedział premier Donald Tusk. To kłamstwo. Porodówka w Lesku została zamknięta
– czytamy w jego wpisie.
Na potwierdzenie swoich słów dodał on screen z portalu rynekzdrowia.pl.
Porodówka w Lesku najpierw została zawieszona 1 lipca 2025, a w ostatnim dniu roku zamknięta. W Lesku w 2024 r. odbyło się 198 porodów. Do połowy 2025 r. urodziło się 74 dzieci, a oddział przynosił miesięcznie ok. 500 tys. zł strat. Był nazywany „ostatnią porodówką w Bieszczadach”, bo kilka lat wcześniej zlikwidowano oddziały położniczo-ginekologiczne w Sanoku i Ustrzykach Dolnych
– czytamy na portalu.
wPolityce.pl/rynekzdrowia.pl/PAP/X/mly
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/756043-tusk-i-opowiesc-o-porodowce-w-lesku-to-klamstwo
