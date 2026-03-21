„To był pokaz pełnej skali możliwości w Telewizji Polskiej w likwidacji. Ja żałuję, że ta likwidacja jest wyłącznie fikcyjna, bo przydałaby się tej stacji” - stwierdził rzecznik Konfederacji Wojciech Machulski, komentując na antenie Telewizji wPolsce24 swój ostatni (pamiętny!) występ w neo-TVP.
Niezapomniany program z udziałem Machulskiego
Przypomnijmy, na antenie neo-TVP Info Mateusz Dolatowski prowadzi od niedawna nowy program fact-checkingowy „Kłamstwo nie przejdzie” (sic!). Niedawno gościem programu był rzecznik Konfederacji Wojciech Machulski. „Na początku programu obiecywano, że eksperci będą weryfikować fakty. Pierwszy sprzeciw ekspertów? ‘Unia Europejska na szczęście nie jest państwem’. Dobre” - podsumował w serwisie X Wojciech Machulski to, co go spotkało w neo-TVP Info.
„Pokaz pełnej skali możliwości" TVP w likwidacji
Rzecznik Konfederacji, goszcząc teraz w programie „Wierzbicki & Biedroń mówią jak jest” na antenie Telewizji wPolsce24, został zapytany właśnie o tamtą sytuację w nieco żartobliwym tonie.
Czy pan już doszedł do siebie po tych scenach, które się wydarzyły w Telewizji Polskiej w likwidacji?
— pytała gościa współprowadząca Emilia Wierzbicki.
Myślę, że to był pokaz pełnej skali możliwości w Telewizji Polskiej w likwidacji. Ja żałuję, że ta likwidacja jest wyłącznie fikcyjna, bo przydałaby się tej stacji
— odparł Wojciech Machulski.
To jest nie tylko dziadostwo pod względem technicznym, to jest też niestety telewizja, która za bardzo ciężkie pieniądze Polaków, podatników uprawia rządową propagandę. I myślę, że każdy kto obejrzał te wycinki z tego właśnie programu o bardzo przewrotnej nazwie „Kłamstwo nie przejdzie”, wie doskonale, że w tej telewizji nie ma szansy na na obiektywizm
— kontynuował.
I ja akurat myślę, że o tyle dobrze, że takie coś takiego się wydarzyło, bo to po prostu burzy te wszystkie takie mity. A były te zapowiedzi, że „czysta woda”, że kiedyś była propaganda, teraz jej nie będzie, później była narracja, że dobra, dobra, ale wtedy była większa propaganda za PiS-u, prawda? Już myślę, że wszyscy wiedzą, że nie ma
— spuentował rzecznik Konfederacji, wspominając swój udział w programie w TVP w likwidacji.
Adam Kacprzak/Telewizja wPolsce24
