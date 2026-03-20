Absurd. Tusk opowiadał, że SAFE to zabezpieczenie przed "polexitem". "My mamy właściwie coś na kształt III wojny światowej"

Premier, lider KO Donald Tusk / autor: PAP/Wiktor Dąbkowski
Premier Donald Tusk cały czas próbuje forsować narrację, że rząd „bohatersko” będzie realizował kontrowersyjną pożyczkę z SAFE pomimo zawetowania ustawy przez prezydenta Karola Nawrockiego. „Rząd stara się, by to, czego nie uda się zrobić programem SAFE, zrealizować środkami budżetu państwa” - zadeklarował w TVN24. Co więcej, opowiadał, że zadłużenie Polski i oddanie spraw bezpieczeństwa eurokratom to zabezpieczenie przed… polexitem. Tłumacząc się z wysokich cen paliwa, przekonywał natomiast, że w zasadzie to mamy coś na kształt III wojny światowej.

Rządzący desperacko próbują wmówić Polakom, że bez ogromnego kredytu z SAFE polskie służby nie będą miały pieniędzy.

Na antenie TVN24 szef rządu przekonywał, że zawetowanie ustawy o unijnym programie SAFE utrudnia wykorzystanie środków, które miały być przeznaczone m.in. na Policję, Straż Graniczną i infrastrukturę cywilną służącą bezpieczeństwu.

Ja nie kapituluję także w tej sprawie i będziemy szukali jakichś innowacyjnych też metod, żeby jednak przynajmniej część tych planów zrealizować za te pieniądze. Czego nie da rady za SAFE, staramy się zrobić ze środków budżetowych

— powiedział Tusk.

Polski SAFE 0%

Zapewniał też, że poważnie traktował propozycję prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego i prezydenta Karola Nawrockiego „Polskim SAFE 0%”, ale rzekomo „nie ma rzetelnej informacji, jak ze 100 mld zł strat (w NBP) nagle miałby pojawić się zysk”.

Mam wrażenie, i ono jest chyba adekwatne do tego co się zdarzyło, że (…) chodziło jednak o to, żeby przekonać wszystkich, że ten oryginalny, pochodzący z europejskich środków SAFE jest zły i że my możemy mieć ten nasz dobry SAFE Glapińskiego i Nawrockiego

— przekonywał premier.

Jego zdaniem, motywacja propozycji prezydenta Nawrockiego i prezesa NBP była „polityczna” i miała na celu „dać alibi prezydentowi dla weta”. Jak dodał Tusk, obecnie jedyny dokument w jego dyspozycji od prezesa Glapińskiego jest sprzed kilku tygodni i jest to informacja, że skumulowana strata banku (centralnego) to jest 100 mld zł za trzy lata i że pan prezes spodziewa się straty także w kolejnych latach”.

Absurdalne tezy

Następnie Donald Tusk zaczął kreślić narrację, według której zapożyczenie Polski i przekazanie eurokratom kluczy decydowania o wydatkach na polskie bezpieczeństwo z podarowaniem im uznaniowego mechanizmu warunkowości, to… zabezpieczenie przed polexitem.

Prezydent Nawrocki nie lubi Unii Europejskiej i coraz częściej słychać głosy - ja je poważnie traktuję - że SAFE jest tak niewygodny z punktu widzenia prezydenta Nawrockiego i PiS-u, ponieważ jest to kredyt na wiele, wiele lat i mógłby być jedną z kolejnych kotwic, które utrzymują Polskę w Unii Europejskiej

— stwierdził Tusk.

Jego zdaniem może być to powód reakcji prezydenta na program SAFE. Jak dodał, „dawno nie było tak biało-czerwonego projektu w Unii Europejskiej jak SAFE”, a „jedynie co się zmieniło to nastawienie w Pałacu (Prezydenckim)”.

Straszenie Polaków polexitem

Podczas programu usilnie próbowano straszyć Polaków rzekomym „polexitem”.

W TVN24 Tusk został spytany o leżący w Sejmie projekt ustawy, która miałaby utrudnić pod względem formalnym procedurę ewentualnego wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Szef rządu w odpowiedzi stwierdził, że jest „absolutnie przekonany, że nasza obecność w UE to jeden z bezwzględnych warunków utrzymania niepodległości, bezpieczeństwa i wolności Polaków”.

Dzisiaj jestem o tym bardziej przekonany niż kiedykolwiek wcześniej

— powiedział.

Czy rozpoczęcie dyskusji nad ustawą o referendum nie przekształci się w debatę, czy zrobić referendum?

— dodał.

Tusk przypomniał, że „w Wielkiej Brytanii na pół roku przed referendum blisko 70 proc. Brytyjczyków deklarowało, że chce pozostać w UE”.

Dlatego premier David Cameron zdecydował się na przeprowadzenie tego referendum. (…) Dzisiaj kilka lat po brexicie - ponownie 70 proc. chciałoby powrotu Wielkiej Brytanii do Unii

— kontynuował Tusk, dodając, że „trafiono z tym referendum w paskudnym momencie”, gdy faktycznie większość głosujących Brytyjczyków opowiedziała się za wyjściem z UE.

Tusk przedstawia się jako jedyną alternatywę

Według premiera, „jeżeli w 2027 roku siły jawnie i lekko skrycie antyeuropejskie wygrają wybory, to żadna ustawa już w niczym nie pomoże”.

Jeśli oddamy władzę w 2027 roku tym, którzy chcą wyjść z Unii Europejskiej, to oni do tego doprowadzą i wyjdą z Unii Europejskiej. Ja naprawdę to wiem

— stwierdził Tusk.

Wszyscy ci, którzy chcemy pozostać w UE, powinniśmy zrobić wszystko, żeby ten nastrój w Polsce się nie zmienił. To jest kluczowe - nie konkretny przepis, ustawa czy referendum, ale to, by nie pozwolić na to, co stało się w Wielkie Brytanii - żeby teorie konspiracyjne, czasami nieprawdopodobne wprost głupoty na temat UE, jakieś wulgarne wersje nacjonalizmu - nie wzięły góry. Dzisiaj ten trend jest dość wyraźny na świecie. (…) Na pewno będę bardzo zdeterminowany, dziś, jutro i pojutrze, żeby do tego nie dopuścić

— mówił dalej.

III wojna światowa

Podczas programu premier rozkładał ręce nad cenami paliw, przekonując, że to nie jest wina jego rządu, bo w zasadzie to mamy… III wojnę światową.

Te stosunkowo skromne narzędzia działania, a więc to, co można zrobić na marży, akcyzie, na VAT-cie, musimy zachować na tę najczarniejszą godzinę, bo ona niestety może lada chwila nastąpić -

— mówił.

Słuchajcie, my mamy właściwie coś na kształt III wojny światowej i Polska jest ciągle tu, gdzie jest. I tuż za naszą granicą jest wojna na serio i to, że to nie ma wpływu na kondycję złotówki i na ocenę polskiej gospodarki, takiego negatywnego wpływu, to to jest źródło optymizmu

— opowiadał.

Apel Tuska

Tusk apelował ponadto o wsparcie w przeprowadzeniu ustawy o statusie osoby najbliższej, która zdaniem wielu jest otwarciem drogi do homomałżeństw i adopcją dzieci przez pary homoseksualne.

Jest decyzja NSA, która dotyczy oczywiście konkretnego przypadku, ale może oznaczać precedens także w innych tego typu sytuacjach. Jeszcze raz będę apelował do wszystkich, do końcu na prezydenta - jest ten projekt ustawy o statusie osoby najbliższej. On nie jest w pełni satysfakcjonujący dla środowisk zainteresowanych, ale dawał właściwie pewność, że można uzyskać większość w parlamencie i miałem nadzieję, że być może prezydent dąłby się też do tego przekonać i wtedy nie będzie tego konfliktu między przepisami w Polsce, a tym co wynika z przepisów na przykład w innych państwach europejskich

— mówił.

Będę prosił i wykorzystam ten moment i zwrócę się do wszystkich, od których będzie to zależało - jeśli nie chcemy mieć bałaganu, wojny domowej na ten temat, jeśli chcemy z szacunkiem podejść do wszystkich ludzi zainteresowanych tą sprawą, to pomóżcie mi tę ustawę przeprowadzić, tak żeby Polska była cywilizowana, żeby ludzie czuli się bezpiecznie i żeby nie było poczucia, że jest jakaś wielka rewolucja

— stwierdził.

Adrian Siwek/TVN24/PAP/X/300Polityka

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

