Wicepremier, szef MON i lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że PSL złoży w Sejmie projekt ustawy, która ma być… rzekomo „poprawioną wersją” przedstawionej propozycji prezydenta Karola Nawrockiego Polskiego SAFE 0%. Projekt ma trafić do Sejmu w przyszłym tygodniu.
Lider ludowców podczas rozmowy z internautami w serwisach społecznościowych nawiązał do przedstawionego przez prezydenta Karola Nawrockiego projektu ustawy Polski SAFE 0%, który ma stanowić alternatywę dla unijnego programu SAFE i zapewnić Polsce dodatkowych ok. 185 mld zł na obronność z zysków NBP.
Kancelaria Prezydenta złożyła do Sejmu projekt ustawy w tej sprawie, powołujący nowy Polski Fundusz Inwestycji Obronnych.
Projekt ten spotkał się jednak z krytyką ze strony rządzących, którzy robili wszystko, aby zochydzić projekt po to, aby usilnie i bez żadnej dyskusji wepchnąć polskę w unijną pożyczkę z programu SAFE, która wzbudza ogromne kontrowersje.
Co więcej marszałek Czarzasty zamroził prezydencki projekt, w ogóle nie nadając mu numeru druku!
Czytaj także
Projekt PSL-u
Lider PSL zapowiedział, że jego klub złoży do Sejmu własny projekt ustawy „na wzór propozycji prezydenta Nawrockiego”, który będzie „poprawiony” i „pozbawiony błędów”, które rzekomo znalazły się w prezydenckim projekcie. Jak podkreślił Kosiniak-Kamysz, jeżeli Narodowy Bank Polski w najbliższym czasie wykaże zyski, to chciałby, żeby trafiły one do budżetu państwa i zostały wydane na bezpieczeństwo; wyraził też nadzieję, że deklaracje prezesa NBP Adama Glapińskiego ws. zysku okażą się wiarygodne.
Gwarantuję, że (te pieniądze - PAP) będą pracowały na rzecz wojska i bezpieczeństwa
— powiedział szef MON.
Zwrócił też uwagę, że projekt PSL będzie wskazywał jako beneficjentów dodatkowych środków nie tylko Wojsko Polskie, ale też Policję, Straż Graniczną i inne służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo kraju.
Polityk zapewnił, że projekt ludowców zagwarantuje, że dodatkowe środki zostaną wydane na cele związane z bezpieczeństwem, a także „rozwieje wątpliwości” marszałka Sejmu. Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że projekt trafi do Sejmu na zaplanowane w przyszłym tygodniu posiedzenie i wyraził nadzieję na jego niezwłoczne procedowanie.
Desperacka walka o unijny kredyt
Kosiniak-Kamysz zadeklarował też, że rząd „doprowadzi do końca” wzbudzający ogromne kontrowersje unijny program SAFE. Warto zauważyć, że ustawę w sprawie wdrożenia programu zawetował w ub. tygodniu prezydent Nawrocki. Szef PSL przekonywał, że weto prezydenta nie przekreśla możliwości skorzystania z unijnych pożyczek, ale np. utrudnia przeznaczenie środków na służby.
Doprowadzimy ten program do finału. Będą przeszkadzać i rzucać kłody pod nogi. Będą straszyć i grozić. Nie przestraszycie mnie. To moja odpowiedzialność, by modernizacja armii była przeprowadzona jak najszybciej
— mówił szef MON.
Czytaj także
Adrian Siwek/PAP
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/756027-szef-mon-chce-poprawiac-prezydencki-projekt-polski-safe-0
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.