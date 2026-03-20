„W Polsce najwyższym prawem jest Konstytucja RP, która bardzo jasno, konkretnie i bez żadnych wątpliwości stanowi w art. 18, że małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny!" - napisał Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP w mediach społecznościowych.
Naczelny Sąd Administracyjny uchylił orzeczenie stołecznego sądu administracyjnego oraz wcześniejszą decyzję odmawiającą wpisania do rejestru stanu cywilnego aktu małżeństwa jednopłciowego obywateli polskich, zawartego za granicą. Jednocześnie zobowiązał kierownika stołecznego urzędu stanu cywilnego do przeniesienia do polskiego rejestru takiego aktu małżeństwa. Orzeczenie zapadło po zeszłorocznym wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, który w związku z tą sprawą odpowiedział na pytanie NSA.
Najwyższe prawo
Do sprawy w serwisie X odniósł się Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP.
W Polsce najwyższym prawem jest Konstytucja RP, która bardzo jasno, konkretnie i bez żadnych wątpliwości stanowi w art. 18, że małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny!
— napisał.
Nawet komentarz pod redakcją prof. Safjana, bliskiego zapewne stronie liberalno-lewicowej, jednoznacznie wskazuje, że jest to definicja zawarta w polskiej Konstytucji. To określenie definicyjne, które wprost przesądza, że w Polsce małżeństwo ma charakter nie homoseksualny, lecz heteroseksualny
— zauważył.
Aby to zmienić, należałoby zmienić Konstytucję. W Polsce nie ma wyższego prawa niż Konstytucja
— wskazał.
Do wpisu Zbigniew Bogucki zamieścił nagranie z neo-Radiowej Trójki, gdzie wypowiadał się na ten temat.
Adrian Siwek/X/neo-Radio Trójka/PAP
