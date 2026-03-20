„Owijanie się we flagę i paradowanie po korytarzach sejmowych po to, żeby wzbudzić zainteresowanie dziennikarzy, bo chyba o to chodziło, faktycznie nie jest właściwe” - powiedziała na antenie Telewizji wPolsce24 Joanna Borowiak, poseł PiS, komentując zachowanie… marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego z Lewicy - ten maszerował po sejmowych korytarzach przyobleczony we flagę LGBTQ.
Dziś Naczelny Sąd Administracyjny uchylił orzeczenie stołecznego sądu administracyjnego oraz wcześniejszą decyzję odmawiającą wpisania do rejestru stanu cywilnego aktu małżeństwa jednopłciowego obywateli polskich, zawartego za granicą. Jednocześnie zobowiązał kierownika stołecznego urzędu stanu cywilnego do przeniesienia do polskiego rejestru takiego aktu małżeństwa jednopłciowego. Orzeczenie zapadło po zeszłorocznym wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, który w związku z tą sprawą odpowiedział na pytanie NSA.
„Związek kobiety i mężczyzny”
Do tej kwestii nawiązała na antenie Telewizji wPolsce24 Joanna Borowiak, poseł PiS.
Małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. Dalej rodzina, macierzyństwo, rodzicielstwo znajdują się pod opieką w Polsce. To jest tak, że konstytucja określa, że małżeństwo, skoro jest zapisane jako związek kobiety i mężczyzny, jest związkiem kobiety i mężczyzny. To oczywiście kolejna próba przepchnięcia na siłę przepisów, które nie są w Polsce przepisami obowiązującymi, które stoją w sprzeczności z konstytucją, z ustawą zasadniczą
— powiedziała Joanna Borowiak.
Jeśli Włodzimierz Czarzasty rzeczywiście chce być marszałkiem Polek i Polaków, powinien zachowywać się godnie jak marszałek, a nie odstawiać happeningi w Sejmie. Muszę powiedzieć, że czułam się zażenowana
— przyznała poseł PiS, komentując zachowanie marszałka Sejmu.
„Nie powinien być marszałkiem Sejmu”
Zwróciła uwagę na fakt, że „w ogóle ta sytuacja, kiedy człowiek z głębokiego PZPR-u, a właściwie z późnego ZPR-u, bo pamiętajmy, że zapisał się wtedy, kiedy już część uciekała z partii i z tego się chlubi, tym się szczyci, taki człowiek, który szefem swojej kancelarii uczynił innego komunistę, bo tak to trzeba nazwać, członka PZPR-u, który szydził z Jana Pawła II, to rzeczywiście nie powinien być marszałkiem Sejmu”.
Natomiast jest marszałkiem Sejmu, więc powinien zachowywać się godnie. Owijanie się we flagę i paradowanie po korytarzach sejmowych po to, żeby wzbudzić zainteresowanie dziennikarzy, bo chyba o to chodziło, faktycznie nie jest właściwe. Zauważmy, że przepis, który ma decyzją NSA być wprowadzony w Polsce, ja mam nadzieję, że jednak do tego nie dojdzie, bo byłoby to złamanie konstytucji
— dodała Joanna Borowiak.
PiS kieruje wniosek do TK!
Wyrok NSA może stać się furtką, która otworzy kolejne drzwi. Jest to w mojej ocenie bardzo niebezpieczne działanie. Zawsze tam, kiedy próbuje się naginać prawo, bo ja tak to odbieram, ja nie jestem prawnikiem, ale patrząc na to, jaki jest zapis konstytucji, wiedząc, że nasze prawo na to po prostu nie pozwala, że ekipa, która obecnie rządzi w Polsce, próbuje obchodzić prawo, wielokrotnie je łamać. Rządzą uchwałą, a nie ustawą, próbują prawo obchodzić, że faktycznie ta ekipa będzie próbowała otworzyć kolejną furtkę i ten wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego niestety taką możliwość daje i dlatego bardzo się cieszę, że mój klub, że szef klubu Prawa i Sprawiedliwości, poseł Mariusz Błaszczak zaskarży w naszym imieniu ten przepis, według którego zapadł wyrok, bo rzeczywiście musimy stać na straży Konstytucji
— powiedziała.
