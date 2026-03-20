Ewakuacja zakończona. Wszyscy polscy żołnierze opuścili Irak. "Priorytetem było zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa"

Na zdjęciu flaga Polski na mundurze Wojska Polskiego / autor: Fratria
Ze względów bezpieczeństwa Polski Kontyngent Wojskowy w Iraku został ewakuowany. Większość personelu znajduje się już w kraju, bądź do niego zmierza. Część została relokowano do Jordanii.

W związku z pogorszeniem bezpieczeństwa w regionie Bliskiego Wschodu, po analizie uwarunkowań operacyjnych i potencjalnych zagrożeń, zapadła decyzja o relokacji Polskiego Kontyngentu Wojskowego z Iraku

— poinformował we wpisie na X Kosiniak-Kamysz.

Bezpieczeństwo priorytetem

Szef MON dodał, że proces relokacji został przeprowadzony w uzgodnieniu z sojusznikami z NATO, a operację koordynowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Priorytetem było zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa żołnierzom oraz pracownikom PKW

— podkreślił Kosiniak-Kamysz. Zaznaczył, że większość personelu kontyngentu jest już w Polsce lub w drodze do kraju, część zaś przebywa w Jordanii.

Umożliwia to utrzymanie ciągłości działania PKW w regionie

— wyjaśnił szef MON.

xyz/PAP

