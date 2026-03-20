Ze względów bezpieczeństwa Polski Kontyngent Wojskowy w Iraku został ewakuowany. Większość personelu znajduje się już w kraju, bądź do niego zmierza. Część została relokowano do Jordanii.
W związku z pogorszeniem bezpieczeństwa w regionie Bliskiego Wschodu, po analizie uwarunkowań operacyjnych i potencjalnych zagrożeń, zapadła decyzja o relokacji Polskiego Kontyngentu Wojskowego z Iraku
— poinformował we wpisie na X Kosiniak-Kamysz.
Bezpieczeństwo priorytetem
Szef MON dodał, że proces relokacji został przeprowadzony w uzgodnieniu z sojusznikami z NATO, a operację koordynowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
Priorytetem było zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa żołnierzom oraz pracownikom PKW
— podkreślił Kosiniak-Kamysz. Zaznaczył, że większość personelu kontyngentu jest już w Polsce lub w drodze do kraju, część zaś przebywa w Jordanii.
Umożliwia to utrzymanie ciągłości działania PKW w regionie
— wyjaśnił szef MON.
xyz/PAP
