WIDEO

Co Biejat wie o ETS i wysokich rachunkach za prąd? "Nie potrafię panu w tej chwili tego powiedzieć. ETS przynosi też konkretne korzyści"

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Wpadka Magdaleny Biejat ws. ETS i transformacji energetycznej
Czy Magdalena Biejat, druga po Włodzimierzu Czarzastym twarz koalicyjnej Lewicy wie, dlaczego Polacy płacą wysokie rachunki za prąd. Grzegorz Sroczyński z Kanału Zero postanowił sprawdzić, ile wicemarszałek Senatu wie o unijnym systemie handlu emisjami ETS. „Nie potrafię panu w tej chwili tego powiedzieć” - stwierdziła Biejat. Jej najbardziej znana wypowiedź na temat zielonej transformacji dotyczyła samochodów spalinowych, które da się zastąpić… benzynowymi.

Magdalena Biejat to w ostatnich latach postać znana w polityce. Obecnie wicemarszałek Senatu i wiceszefowa Lewicy. Wcześniej kandydatka na urząd prezydenta RP w wyborach w 2025 r. Gorąca zwolenniczka transformacji energetycznej - czytaj zielonej transformacji. Czy Biejat wie jednak, jak ta transformacja wygląda i jakie niesienie ze sobą skutki? To raczej wątpliwe.

A czy pani umie powiedzieć jaka część pani rachunku za prąd to jest system ETS?

— zapytał dziennikarz Grzegorz Sroczyński z Kanału Zero.

ETS przynosi też konkretne korzyści dla naszego budżetu. To jest około 4 miliardów euro

— odparła Biejat, jakby nie słysząc pytania.

No tak, ale wpłacamy sami te pieniądze do naszego budżetu

— uświadomił ją Grzegorz Sroczyński.

Powinniśmy i będziemy, nadal to robimy, inwestować w transformację energetyczną po to właśnie, żeby ceny energii obniżyć

— brnęła w ustaloną narrację, ale nie to było przedmiotem pytania.

Jaka część pani rachunku to jest ETS?

— nie dawał za wygraną dziennikarz.

Nie potrafię panu w tej chwili tego powiedzieć

— przyznała Biejat.

To 1/4 

— uświadomił jej Sroczyński.

Uważam i cała lewica stoi na tym na tym stanowisku, że absolutnie nie możemy się zgadzać na to, żeby za tę transformację energetyczną płacili zwykli obywatele

Ale płacą, płacą w rachunkach 25 proc.

— sprowadzał na ziemię wicemarszałek Senatu z Lewicy dziennikarz.

Dlatego trzeba go renegocjować, ale nie należy od niego odchodzić, nie należy go wypowiadać, nie należy się obrażać, tylko trzeba tam iść uzbrojonym w argumenty

— wciskała nie świadoma do końca swojej wpadki Biejat.

Jak nie spalinowe to benzynowe

Warto przypomnieć wypowiedź Magdaleny Biejat z TVP Info, jeszcze sprzed siłowego przejęcia mediów publicznych przez koalicję Donalda Tuska.

Jeżeli będą zakazane samochody spalinowe, to będziemy jeździć na samochodach benzynowych. To nie jest największy problem.

— brzmiała bezcenna konkluzja Biejat w TVP Info.

Dziś Biejat także bierze w obronę ludzi wykluczonych transportowo, ale z podobnym poziomem świadomości i wiedzy o energetyce.

Ale żeby nie było tak, że ci ludzie, którzy dzisiaj nie są niczemu winni, że żyją na obszarach wykluczonych transportowo i nie mają alternatywy dla samochodu, musieli płacić za to, że nie przeprowadziliśmy wystarczająco szybko transformacji energetycznej

— mówiła dziś w Kanale Zero wiceszefowa Lewicy.

Robert Knap/ZERO

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych