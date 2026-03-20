Marszałek Włodzimierz Czarzasty urządził dziś w Sejmie cyrk. Przyobleczony we flagę LGBTQ paradował po sejmowych korytarzach, twierdząc, że „kocha ludzi”. Na pytanie reportera Telewizji wPolsce24, czy chce wprowadzić „małżeństwa” jednopłciowe w Polsce, odpowiedział twierdząco. „Tak. (…) Lewica tęczowej flagi się nie wstydzi” - wypalił marszałek.
Naczelny Sąd Administracyjny uchylił dziś orzeczenie stołecznego sądu administracyjnego oraz wcześniejszą decyzję odmawiającą wpisania do rejestru stanu cywilnego aktu „małżeństwa” jednopłciowego obywateli polskich, zawartego za granicą. Jednocześnie zobowiązał kierownika stołecznego urzędu stanu cywilnego do przeniesienia do polskiego rejestru takiego aktu „małżeństwa” jednopłciowego. Sędzia NSA Leszek Kiermaszek uzasadniając zignorowanie jasnego przepisu polskiej konstytucji, który definiuje instytucję małżeństwa w polskim prawie, stwierdził, że „z przepisu tego nie można wywieść normy, że stanowi bezwzględną przeszkodę w uznaniu małżeństwa osób tej samej płci”.
Ten wyrok NSA wprawił przewodniczącego Lewicy, postkomunistę Włdzmierza Czarzastego w euforię. Marszałek polskiego Sejmu przyoblekł flagę LGBTQ i paradował z nią po sejmowych kuluarach.
Czytaj także
Czarzasty chce zalegalizować związki jednopłciowe w Polsce
Maski opadły, rządzącej koalicji nigdy nie chodziło o zapobieganie dyskryminacji związków homoseksualnych, ale o ich wprowadzenie do polskiego prawa, czyli zalegalizowanie.
To nie jest tak, że marszałek sejmu powinien być apolitycznym, przynajmniej sprawiać takie wrażenie
— pytał dziennikarz Telewizji wPolsce24.
Jaką ja uprawiam politykę w tej chwili. Ja popieram wszystkich ludzi, bo ludzi trzeba kochać
— odparł marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
Czyli pan chce być tym marszałkiem, który wprowadzić małżeństwa jednopłciowe w Polsce?
— dopytywał reporter.
Tak. Chcę być dobrym marszałkiem wszystkich Polaków i Polek
Marszałkini Biejat… Pamięta pan, co mówiła w trakcie kampanii wyborczej? Lewica tęczowej flagi się nie wstydzi
— oświadczył postkomunista.
Czyli to jest pierwszy krok do małżeństw jednopłciowych w Polsce?
— zapytał na koniec reporter Telewizji wPolsce24, ale odpowiedzi na to pytanie już nie było.
Czytaj także
Robert Knap/wPolsce24
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/755978-cyrk-czarzastego-w-sejmie-paradowal-obleczony-we-flage-lgbtq
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
