Nie interesuje mnie, kiedy zaczyna się ludzkie życie – stwierdziła dr Gizela Jagielska, która od lat zabija dzieci nienarodzone. Cała Polska usłyszała o niej w ubiegłym roku, gdy w oleśnickim szpitalu, zastrzykiem z chlorku potasu, uśmierciła dziecko w 9. miesiącu ciąży. Stała się pupilką liberalno-lewicowych elit, a „Gazeta Wyborcza” kilka dni temu uroczyście uhonorowała ją za „odwagę i bezkompromisowość”. Media z Czerskiej od lat wdrażają proces całkowitego odwrócenia pojęć. Wybitny lekarz ratujący życie, prof. Bogdan Chazan, został zaszczuty przez media i pozbawiony pracy. Aborcjonistka wykonująca wyroki śmierci na bezbronnych dzieciach, została ogłoszona „Superbohaterką”. Rewolucja kulturowa pędzi pełną parą. Dzisiejszy wyrok NSA ws. „homomałżeństw” wywoła kolejny atak na tożsamość.
Wściekła nagonka na prof. Chazana
Czy ktoś jeszcze pamięta historię sprzed 12 lat? Wybitny lekarz, prof. Bogdan Chazan, został poddany publicznemu linczowi, a cała operacja posłużyła do usunięcia go z funkcji dyrektora szpitala św. Rodziny. Przypomnijmy brutalne fakty. Gdy prof. Chazan odmówił zabicia nienarodzonego, chorego dziecka poczętego metodą in vitro, wytoczono przeciw niemu najcięższe działa. Medialna nagonka, w której przodowały lewicowo-liberalne ośrodki, oparta została na najbardziej ohydnej manipulacji. Kłamliwa wrzawa doprowadziła do usunięcia go z funkcji dyrektora Szpitala im. Świętej Rodziny, a placówkę ukarano grzywną w wysokości 70 tys. zł. Zniszczono wybitnego specjalistę, dla którego – co zawsze powtarza - pacjentem jest nie tylko matka, ale i poczęte dziecko. Szpital, który prof. Chazan wyciągnął z zapaści i doprowadził do stanu świetnie prosperującej placówki na europejskim poziomie, został pozbawiony dyrektora. Ocalenie życia zostało przez system potraktowane jak zbrodnia, a sprzeciw wobec aborcji napiętnowany. Dziś już wiemy, że była to klasyczna prowokacja. Rok później prof. Chazan został oczyszczony ze wszystkich zarzutów. Uznano, że bezprawnie wyrzucono go z pracy i pozbawiono funkcji dyrektora. O tym jednak mainstream już nie informował.
Aborcjonistka „superbohaterką” GW
Zupełnie inaczej lewicowo-liberalny salon traktuje tych, dla których powodem do społecznego szacunku jest odbieranie życia. Gizela Jagielska, ginekolog, która w oleśnickim szpitalu uśmierciła dziecko w 9. miesiącu ciąży, wstrzykując mu w serce chlorek potasu, została uhonorowana w plebiscycie „Wysokich Obcasów”. Nie była to ani jej pierwsza, ani ostatnia aborcja. Za co nagrodzili ją czytelnicy magazynu „Gazety Wyborczej”? Otrzymała tytuł „Superbohaterki 2025” za bycie „odważną i bezkompromisową”, a także za „wierność przysiędze Hipokratesa”:
Odważna i bezkompromisowa - tymi słowami Czytelniczki i Czytelnicy „Wysokich Obcasów” najczęściej argumentowali wybór ginekolożki Gizeli Jagielskiej na swoją Superbohaterkę Wskazywali też na jej mądrość, na wierność przysiędze Hipokratesa, powołaniu i własnym przekonaniom. Wyrażali wdzięczność za służenie kobietom i dawanie nadziei w trudnych dla kobiet czasach
Totalne pomylenie pojęć stało się programem „Wyborczej” i innych mainstremowych mediów. Ale nawet posiadając tę wiedzę, trudno to uzasadnienie przyjąć ze spokojem. Nazywanie aktu uśmiercania pacjenta wiernością Hipokratesowi jest przekroczeniem kolejnych granic w służbie ideologicznego zaślepienia. Sama postawa Jagielskiej świadczy o kompletnej degradacji w pojmowaniu etyki lekarskiej. Publicznie snuje swoje przerażające i skrajnie zrelatywizowane podejście do życia ludzkiego. Bez mrugnięcia okiem twierdzi, że zaczyna się ono dla niej dopiero po porodzie, a płód staje się człowiekiem dopiero, gdy przejdzie przez „kanał rodny”.
Promowanie zła
Nowa „superbohaterka” feministek, odbierając statuetkę ogłosiła z dumą, że da jej ona „jeszcze większy kop do działania”. „To jest nagroda nie tylko dla mnie, to jest nagroda dla nas wszystkich, wszystkich kobiet” - powiedziała. „Wysokie Obcasy” nie szczędziły zachwytów. Z koeli aktywistki z „Aborcyjnego Dream Teamu” postanowiły dodatkowo wręczyć Jagielskiej pompy do aborcji próżniowej, czyli urządzenia do rozrywania nienarodzonych dzieci. Organizacja promowana jest w mediach z Czerskiej od lat. Stare metody ideologicznej destrukcji zostały przebrane w róż, brokat i dziewczęcy uśmiech, by pod przykrywką „landrynkowej kampanii” promować bezduszny przemysł śmierci.
