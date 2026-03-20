Na naszych oczach sędziowska kasta chce zmieniać fundamentalne instytucje prawa, oparte na Konstytucji w imię lewicowej ideologii — napisał Sebastian Kaleta, komentując wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. NSA uchylił dziś orzeczenie stołecznego sądu administracyjnego oraz wcześniejszą decyzję odmawiającą wpisania do rejestru stanu cywilnego aktu „małżeństwa” jednopłciowego obywateli polskich, zawartego za granicą.
Urzędnicy będą popełniać przestępstwo
Poseł PiS argumentował:
Definicja małżeństwa jest jasna i zawarta w Konstytucji. To związek kobiety i mężczyzny. Innej definicji nie zawiera również prawo unijne, a UE nigdy nie przyjęła aktu pozwalającego na wzajemne uznawanie małżeństw jednopłciowych (wymagałoby to jednomyślności w UE).
— ocenił.
Jak dodał, „to nie jest niezawisłość orzecznicza, ale znaczące jej przekroczenie, czyste bezprawie”.
Tak wygląda czysta uzurpacja.To chęć stanowienia przez sędziów prawa rangi konstytucyjnej wbrew demokracji, wbrew zasadom konstytucji
— podkreślił.
Poseł zaznaczył również, że urzędnicy, którzy wskutek takiego „orzeczenia” podejmą działania wskazane w nim również będą popełniać przestępstwo”.
Ponieważ nie ma w prawie podstawy do podjęcia działania do jakich próbuje ich zobowiazać sędziowska kasta.
— podsumował.
Przepis Konstytucji nie jest przeszkodą
Dziś Naczelny Sąd Administracyjny uchylił orzeczenie stołecznego sądu administracyjnego oraz wcześniejszą decyzję odmawiającą wpisania do rejestru stanu cywilnego aktu „małżeństwa” jednopłciowego obywateli polskich, zawartego za granicą. Jednocześnie zobowiązał kierownika stołecznego urzędu stanu cywilnego do przeniesienia do polskiego rejestru takiego aktu „małżeństwa” jednopłciowego.
Orzeczenie zapadło po zeszłorocznym wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, który w związku z tą sprawą odpowiedział na pytanie NSA.
Przepis polskiej konstytucji odnoszący się m.in. do małżeństwa nie stanowi bezwzględnej przeszkody w uznaniu małżeństwa jednopłciowego zawartego w innym państwie UE”
— stwierdził sędzia NSA Leszek Kiermaszek uzasadniając wyrok.
NSA o instytucji małżeństwa
W uzasadnieniu wyroku sędzia Kiermaszek przywołał art. 18 polskiej konstytucji, zgodnie z którym „małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”.
Z przepisu tego nie można wywieść normy, że stanowi on bezwzględną przeszkodę w uznaniu małżeństwa osób tej samej płci, zawartego w innym państwie UE zgodnie z ustawodawstwem tego państwa, w tym także w przeniesieniu aktu tego małżeństwa do polskiego rejestru w drodze transkrypcji
— stwierdził sędzia NSA.
Odniósł się też do przepisu polskiej konstytucji, który stanowi, że „tak rozumiana instytucja małżeństwa znajduje się pod specjalną pieczą i ochroną RP – podobnie jak rodzina i macierzyństwo”. Ten zapis sąd zinterpretował w podobny sposób.
Z przepisu tego nie da się jednak wygenerować tezy, że – po pierwsze – zakazuje uznania innych związków pomiędzy dwiema osobami niezależnie od płci, a – po drugie - że tym innym związkom nie należy się żaden poziom ochrony
— podkreślił sędzia.
Zaznaczył też, że „inne rozumienie tego przepisu pozostawałoby w kolizji z zakazem niedyskryminacji w życiu społecznym, w tym z powodu płci i orientacji seksualnej”.
