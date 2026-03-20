Sytuacja polskiej służby zdrowia to finansowy dramat, który przekłada się na stan zdrowia Polaków. W ocenie Beaty Kempy - prezydenckiego doradcy - sytuacja ta nie tylko się nie poprawi, ale czekają nas jeszcze gorsze czasy, ponieważ koalicja rządząca nie potrafi rządzić. „Gwiazdorzenie lepiej tym panom wychodzi niż realne rządzenie. Jeśli by przypomnieć, to za naszych czasów (PiS - przyp. red.) skróciły się kolejki” - powiedziała na antenie Telewizji wPolsce24 była minister w KPRM.
Rząd Koalicji 13 Grudnia doprowadził NFZ na skraj upadku. Wystarczy przypomnieć końcówkę zeszłego roku, wtedy skończyły się środki nawet na pacjentów onkologicznych. Rząd Donalda Tuska szykuje potężne cięcia w leczeniu Polaków! NFZ ma ograniczyć płatności za nadwykonania do 40 proc. Wymienia się tutaj gastroskopię, kolonoskopię, badania tomografem i rezonansem magnetycznym! Tymczasem w kampanii wyborczej Bartosz Arłukowicz z KO - minister zdrowia w poprzednim rządzie Tuska - obiecywał wyborcom, że żadne limity dostępności do lekarzy nie będą ograniczane.
Gwiazdorzenie lepiej tym panom wychodzi niż realne rządzenie. Jeśli by przypomnieć panu Arłukowiczowi, to za naszych czasów skróciły się kolejki. Szczególnie jeżeli idzie o kwestię dotyczącą takich zabiegów ortopedyczne, które są niezwykle ważne, szczególnie dla osób starszych, jak wymiana biodra stawowego, czy też inne bardzo ważne zabiegi. Pan Arłukowicz podczas tego gwiazdorzenia zapomniał, że w realnym rządzeniu trzeba zapewnić środki na to, co najważniejsze, bo zdrowie, praca i bezpieczeństwo, to są trzy najważniejsze obszary w życiu każdego obywatela. Ani zdrowia, ani pracy, ani bezpieczeństwa nie jest w stanie ta ekipa zapewnić Polakom
— powiedziała w Telewizji wPolsce24 Beata Kempa, doradca prezydenta Nawrockiego.
Służbna zdrowia pod rządami tej włądzy to dramat
Rosnącego zadłużenia szpitali nie da się zatrzymać poprzez ograniczenie dostpności do świadczeń pajentom. To kwadratura koła, która odbije się znacząco na zdrowiu Polaków.
Bezpieczeństwo zdrowotne jest nam najbliższe, jako koszula ciału i chcę przypomnieć, że nie tylko kończą się kwestie limitów zostały wyśrubowane do granic możliwości. Jeżeli mamy takie przypadki w szpitalach, że pacjenci chorzy czekają ponad 20 godzin na SOR, by być przyjętymi, na diagnozę, to to jest dramatyczna sytuacja. Na tych SOR-ach mają jeszcze rodzić kobiety, a Donald Tusk zmienia ministra zdrowia. Najpierw dał panią Leszczynę, co było kompletną katastrofą, bo bardzo szybko zapomniała o czarodziejskiej różdżce. Ta czarodziejska różdżka to było jedynie wydanie okólnikiem jakichś zaleceń, co do zabiegów aborcyjnych. Natomiast nie było tam żadnych realnych działań, które trzeba podejmować codziennie w ochronie zdrowia. Za rządów tej ekipy zawsze w NFZ brakuje pieniędzy. A budżet NFZ za naszych czasów został niebotycznie zwiększony. Te wpływy naprawdę były zdecydowanie większe. Dzisiaj są trwonione poprzez niemądrą politykę
— oceniła była minister w KPRM. Przypomniała też, że politycy obozu dziś rządzącego obiecywali kampanii wyborczej złote góry, także jeśli chodzi o opiekę medyczną. Szymon Hołownia twierdził, że to lekarze będą dzwonić do pacjentów pytając o zdrowie. Kempa podkreśliła, że wszystkie te obietnice były „kompletnie przestrzelone, z czego oni sobie doskonale zdawali sprawę”.
Miało być świetnie, fantastycznie i mieliśmy wszyscy być znakomicie obsłużeni, tymczasem sytuacja jest dramatyczna, szczególnie na SOR-ach i w polskich szpitalach. Przypomnę jeszcze jedną rzecz, za czasów Platformy Obywatelskiej, co jest niezwykle ważne dla bardzo ciężko chorych, ograniczono bardzo kwestie programów lekowych. To ludzie zgłaszają, czekają w tej chwili blisko 2 lata, żeby wejść w programy lekowe, a są bardzo ciężko chorzy i takich programów potrzebują. Platforma Obywatelska oszukała elektorat. Nie szanują nawet własnego elektoratu w tej materiał. Cóż szkodzi obiecać? Obiecali, dostali władzę, natomiast nie spełnili żadnej obietnicy. A już jeśli idzie o ochronę zdrowia to jest całkowity dramat
— oświadczyła była europoseł PiS.
Robert Knap/wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/755965-beata-kempa-w-ochronie-zdrowia-jest-calkowity-dramat
