Prezydent Karol Nawrocki na wniosek ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza wyraził zgodę na mianowanie na pierwszy stopień oficerski (podporucznika) 78 żołnierzy i funkcjonariuszy SKW - podało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.
Prezydent wyda postanowienie
Jak podkreślono we wpisie, prezydent „wyda stosowne postanowienie po kontrasygnacie Prezesa Rady Ministrów”.
Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak zwracał uwagę w mediach społecznościowych, że mija pół roku, odkąd prezydent RP Karol Nawrocki nie podpisał nominacji na pierwszy stopień oficerski w ABW i SKW. Przypomniał na platformie X, że „wnioski były składane dwukrotnie”.
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
PAP/mly
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/755959-wazna-decyzja-prezydenta-chodzi-o-stopnie-oficerskie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.