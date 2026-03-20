Zasłyszane od „postaci znanej” Jacka Murańskiego? „Chodzą słuchy, że panowie prezydent Karol Nawrocki i Jarosław Kaczyński chcieliby, żeby Polska włączyła się w wojnę na Bliskim Wschodzie” - napisał Donald Tusk na portalu X. Riposta nadeszła ze strony szefa EKR Mateusza Morawieckiego: „Donaldzie, chodzą słuchy, że kiedyś zdarzył się Twój wpis, w którym nie manipulowałeś opinią publiczną”.
Donald Tusk po raz kolejny gra na polaryzację społeczeństwa i zaspokojenie potrzeb swoich najwierniejszych akolitów ze stajni silnych razem. Wykorzystał konflikt na Bliskim Wschodzie, żeby spróbować zantagonizować prezydenta Karola Nawrockiego oraz prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.
Chodzą słuchy, że panowie prezydent Karol Nawrocki i Jarosław Kaczyński chcieliby, żeby Polska włączyła się w wojnę na Bliskim Wschodzie. Naszym zadaniem jest zabezpieczenie polskich granic, także morskich, które są również granicami NATO i Unii. Rozumieją to Polacy, rozumieją nasi sojusznicy
— napisał na portalu X.
Odpowiedzi na wpis Tuska
Wpis szefa Koalicji 13 Grudnia nie pozostał bez odpowiedzi.
Donaldzie, chodzą słuchy, że kiedyś zdarzył się Twój wpis, w którym nie manipulowałeś opinią publiczną
— odpowiedział były premier Mateusz Morawiecki.
Chodzą słuchy, że Donald Tusk ma dostać kopie swoich teczek z Łubianki i Ruschestraße 103
— napisał dziennikarz Telewizji wPolsce24 Stanisław Janecki.
Premier dużego europejskiego kraju rozpoczyna publiczną nawalankę o wojnie, udziale polskich żołnierzy, ochronie polskich granic lądowych i morskich na podstawie… „chodzących słuchów”????
— skomentował dziennikarz Telewizji wPolsce24 Samuel Pereira.
Podsumowanie
Prekampania przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku rozkręca się na dobre. Tusk, na podstawie „zasłyszanych” informacji, będzie próbował zbijać kapitał polityczny, przy okazji starając się osłabić prawicę na tyle, żeby utrzymać swoje szkodliwe i mierne rządy.
xyz/X
