Stanisław Żaryn opublikował w sieci film pokazujący przedstawicieli władz Białorusi, w tym kierownictwo Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz tamtejszych służb, którzy pojawili się na granicy z Polską. W ocenie eksperta ds. bezpieczeństwa to zapowiedź podjęcia przez reżim Łukaszenki szczególnie niebezpiecznych działań wobec Polski. „Premier Tusk powinien przygotować decyzje o zamknięciu przejść granicznych, służby i wojsko postawić w stan podwyższonej gotowości” - napisał w mediach społecznościowych prezes Fundacji Instytut Bezpieczeństwa Narodowego.
Przed kilkoma dniami Stanisław Żartyn zwracał uwgę na to, że „rosyjskie działania w obszarze operacji informacyjno-psychologicznych eskalują od jakiegoś czasu sygnalizując, że Kreml będzie wzmacniał agresję wrogich operacji wywiadowczych przeciwko wschodniej flance NATO”. W rosyjskiej propagandzie pojawiły się m.in. wątki podważajace trwałość granic krajów bałtyckich
Również w przekazach dotyczących Polski używa się choćby map i obrazów podważających stabilność granic RP. Użycie takich tez stanowić może tło informacyjne do ataków hybrydowych, prowokacji militarnych, ataków fizycznych na polityków, a nawet agresji kinetycznej. Rosja zawsze takie działania uzupełnia i przygotowuje przez odpowiednio preparowane operacje dezinformacyjne. (…)
Analiza działań informacyjno-psychologicznych oraz sygnałów politycznych z Rosji wskazuje, że możemy być świadkami poważnej eskalacji ze strony Rosji i Białorusi. Kreml zwiększa możliwości działań hybrydowych, a aktualna sytuacja międzynarodowa, skupienie uwagi świata na Bliskim Wschodzie, może wytworzyć sytuację, w której Moskwa uzna, że czas na przyspieszenie w wojnie przeciwko NATO. Przy obecnym stanie napięć międzynarodowych Moskwa może uznać, że czas ostrzej przetestować Sojusz. Zarówno Polska jak i wszystkie kraje bałtyckie jest w tym scenariuszu realnie zagrożona.
— pisał 18 marca na X Żaryn.
„Postawić w stan podwyższonej gotowości”
Wszystko wskazuje na to, że opisana przez byłego doradcę prezydenta ds. bezpieczeństwa agresja propagandowa za chwilę przerodzi się w bardzo niebezpieczne działania hybrydowe wymierzone w Polskę. Potwierdzeniem tych przewidywań w ocenie Żaryna jest wizytacja granicy z Polską białoruskich dygnitarzy oraz przedstawicieli służb.
Przedstawiciele władz Białorusi, w tym Szef MSZ i tamtejsze służby, pojawili się na przejściach granicznych z Polską. Uwaga, w takich sprawach nie ma przypadków. To element eskalacyjny, ale też być może realne przygotowanie do operacji, o których pisałem wcześniej. Jeśli władze białoruskie i służby pojawiają się na przejściach granicznych, to nasza czujność musi zostać natychmiast wzmocniona.
Premier Tusk powinien przygotować decyzje o zamknięciu przejść granicznych, służby i wojsko postawić w stan podwyższonej gotowości, a kanałami niejawnymi wysłać sygnał, że eskalacja spotka się z poważną reakcją władz RP. Polska odpowiedź na zagrożenia musi być realna
— napisał w mediach społecznościowych Stanisław Żaryn.
