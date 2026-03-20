Sprawa SKOK Wołomin i b. szefów KNF. Co właśnie zrobił Waldemar Żurek?! „Konsekwencja wydania polecenia przez PG”

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek podczas uroczystości otwarcia nowej siedziby Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Przysusze / autor: PAP/Piotr Polak
Zdumiewająca sytuacja! Prokurator w procesie byłych szefów KNF ws. nadzoru nad SKOK Wołomin zwrócił się do siedmiorga oskarżonych o zgody na cofnięcie wobec nich aktu oskarżenia - poinformowała PAP rzeczniczka Prokuratora Generalnego Anna Adamiak. Dodała, że decyzja była „konsekwencją wydania polecenia przez PG”. Dokładnie, chodzi o ministra Waldemara Żurka.

Decyzja Żurka

W czwartek podczas rozprawy przed Sądem Okręgowym w Warszawie pełniący funkcję oskarżyciela prokurator zwrócił się do oskarżonych o pisemne oświadczenia w przedmiocie wyrażenia zgody na cofnięcie aktu oskarżenia w zakresie przedstawionych im zarzutów

— powiedziała PAP prok. Adamiak. Dodała, że prokurator na czwartkowej rozprawie uzyskał do protokołu zgody dwóch oskarżonych, zaś pozostałych pięciu ma zająć stanowiska pisemnie w ciągu siedmiu dni.

Jak zaznaczyła Adamiak „zachowanie prokuratora było konsekwencją wydania polecenia przez Prokuratora Generalnego, który korzystając ze swojego ustawowego uprawnienia polecił, aby prokurator oskarżający podczas rozprawy zwrócił się o takie pisemne oświadczenia, ponieważ taka zgoda jest niezbędna do podjęcia kolejnych działań przez prokuratora - mianowicie do cofnięcia aktu oskarżenia w zakresie dotyczącym tych osób”.

W toczącym się od września 2023 r. przed Sądem Okręgowym w Warszawie procesie oskarżeni są m.in. byli szefowie i pracownicy Komisji Nadzoru Finansowego, którym zarzucono niedopełnienie obowiązków służbowych w sprawie nadzoru nad SKOK Wołomin.

Na ławie oskarżonych łącznie zasiada 11 osób, w tym właśnie 7 osób z ówczesnego kierownictwa KNF. Poza przewodniczącym KNF w latach 2011-2016 Andrzejem Jakubiakiem, jest to m.in. Wojciech Kwaśniak - jego ówczesny zastępca.

A co mówił raport NIK?

Postępowanie wobec byłego kierownictwa KNF odbiło się szerokim echem przed kilkoma laty, w czasach rządów PiS. Jak wtedy informowała prokuratura, oskarżeni urzędnicy, nadzorując SKOK Wołomin w latach 2013-2014, mieli dopuścić się zaniedbań, które pozwoliły na kontynuowanie przestępczej działalności w tej kasie.

Choć szefów KNF oskarżano o rażące zaniedbania, które pozwoliły na wyprowadzenie z Kasy miliardów złotych, dzisiejsze kierownictwo resortu sprawiedliwości uznaje te zarzuty za bezzasadne. Pomimo potężnych dowodów zebranych przez prokuraturę i niemal gotowego aktu oskarżenia, którym jest raport NIK!

— zauważa portal wpolsce24.tv.

Z raport NIK o numerze KBF.411.002.01.2021 wynikają bowiem mocne wnioski:

• Brak adekwatnych działań: KNF nie podjęła skutecznych kroków, aby zagwarantować ochronę interesów deponentów, mimo że dysponowała informacjami o zagrożeniach.

• Ignorowanie ostrzeżeń: Już we wrześniu 2012 r. Kasa Krajowa informowała Urząd o nadmiernym ryzyku, wysokiej koncentracji kredytów i wątpliwych zabezpieczeniach w Wołominie.

• Niewytłumaczalna zwłoka: Postępowanie w sprawie ustanowienia zarządcy komisarycznego prowadzono aż przez 20 miesięcy. W ocenie NIK, ta przewlekłość umożliwiła kontynuowanie przestępczego mechanizmu wyprowadzania środków.

• Niewykorzystane sankcje: KNF posiadała narzędzia prawne, by ukrócić proceder wcześniej, ale z nich nie skorzystała.

Czytaj także

Tak próbowano grać „aferą”

W 2015 roku liberalno-lewicowe środowiska polityczno-medialne próbowały przypisać PiS odpowiedzialność za gigantyczną aferę finansową SKOK Wołomin, jak również skompromitować cały system Kas Spółdzielczych.

Senator Grzegorz Bierecki, który w lutym br. zeznawał przed warszawskim sądem w charakterze świadka, podkreślał:

Ta afera była przygotowywana w celu wywołania skandalu, który miał przynieść korzyści rządzącej ówcześnie partii politycznej i jej przedstawicielom w podwójnych wyborach w roku 2015, prezydenckich i parlamentarnych.

Czytaj także

kpc/PAP/wpolsce24.tv.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie.

