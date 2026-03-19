Członkowie Akademickich Klubów Obywatelskich oraz sympatyzujące z nimi środowiska naukowe z wielkim niepokojem obserwują nasilający się proces destrukcji instytucji państwa i porządku prawnego w Polsce, a zwłaszcza łamania Konstytucji. Za szczególnie niebezpieczne uważamy podważanie autorytetu Prezydenta RP, który jest strażnikiem Konstytucji i gwarantem porządku prawnego w Polsce. Pierwsze miesiące sprawowania urzędu upewniły nas, że prezydent Karol Nawrocki swoimi decyzjami realizuje polski interes narodowy, w szczególny sposób dbając o suwerenność naszego państwa. Ta konsekwentna postawa naraziła go jednak na brutalne i niemerytoryczne ataki, które nasiliły się ostatnio po zawetowaniu programu SAFE i przedstawieniu własnej propozycji — wolnej od zagrożeń zewnętrznych i znacznie korzystniejszej finansowo.
W trosce o zagrożoną przyszłość państwa polskiego w związku z próbami narzucenia niemal siłą lichwiarskiej niemiecko-brukselskiej pożyczki SAFE, popieramy stanowisko Prezydenta RP dr. Karola Nawrockiego. Jesteśmy głęboko przekonani, że propozycja „Polskiego SAFE 0%”, którą przedstawił Prezydent wraz z Prezesem Narodowego Banku Polskiego prof. Adamem Glapińskim, jest rozwiązaniem lepszym, nieporównanie bardziej korzystnym dla Polski. Zadłużanie Polaków na kilka pokoleń w zagranicznych bankach przy potencjalnie bardzo groźnych uwarunkowaniach i ogromnych kosztach obsługi tego kredytu, to całkowicie nieodpowiedzialny pomysł, o trudnych do wyobrażenia negatywnych skutkach politycznych i finansowych.
Popieramy w pełni jasne, jednoznaczne stanowisko Prezydenta RP odrzucające tę tak niekorzystną dla Polaków umowę. Gwałtowna, pełna agresji reakcja przedstawicieli koalicji rządzącej budzi nasz stanowczy sprzeciw.
Apelujemy do wszystkich polskich patriotów o wspieranie osoby i działań Prezydenta Rzeczypospolitej.
Panie Prezydencie jesteśmy z Panem! “Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy”.
W imieniu Akademickich Klubów Obywatelskich:
prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – przewodniczący AKO Poznań
prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – wiceprzewodniczący AKO Poznań
prof. dr hab. inż. Artur Świergiel – przewodniczący AKO Warszawa
prof. dr hab. Stanisław Karpiński – wiceprzewodniczący AKO Warszawa
prof. dr hab. inż. Jan Tadeusz Duda – wiceprzewodniczący AKO Kraków
prof. dr hab. Michał Seweryński – przewodniczący AKO Łódź
prof. dr hab. Piotr Czauderna – AKO Gdańsk
prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień – przewodniczący AKO Katowice
prof. dr hab. Mirosław Szumiło – przewodniczący AKO Lublin
dr hab. prof. UWM Selim Chazbijewicz – przewodniczący AKO Olsztyn
prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek – przewodniczący AKO Wrocław
dr hab. prof. US Piotr Briks – przewodniczący AKO Szczecin
Poznań, Szczecin, 19.3.2026
