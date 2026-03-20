W najbliższych wyborach parlamentarnych środowisko śląskich samorządowców i mniejszości niemieckiej będzie reprezentowane przez własny komitet pod nazwą Śląscy Samorządowcy - poinformował przewodniczący Śląskich Samorządowców Łukasz Jastrzembski.
Władze Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego, które jest kontynuatorem działalności KW Mniejszość Niemiecka, podjęły decyzję, że jego członkowie w najbliższych wyborach parlamentarnych - w 2027 r. - wystartują z własnego komitetu wyborczego pod nazwą Śląscy Samorządowcy.
Jak podkreślają liderzy ruchu, wybór takiej formuły walki o mandaty parlamentarne pozwala połączyć dwa ważne elementy tożsamości regionu: silną samorządność oraz wielokulturowość.
Jako Śląscy Samorządowcy nigdy nie ukrywaliśmy tego, że wielu z nas jest związanych czy też bezpośrednio reprezentuje mniejszość niemiecką. Dlatego też będąc konsekwentnym zdecydowaliśmy się na kontynuację modelu współpracy, który funkcjonował już w wyborach samorządowych
— stwierdził Jastrzembski.
Poinformował, że Komitet Wyborczy Śląscy Samorządowcy zostanie utworzony przez członków stowarzyszenia będących jednocześnie członkami mniejszości niemieckiej.
Dzięki czemu będziemy mogli skorzystać z możliwości zwolnienia z progu wyborczego
— dodał.
Plany mniejszości niemieckiej
Zuzanna Donath-Kasiura, wicemarszałek województwa opolskiego, a zarazem członek władz Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim (TSKN), zauważyła, że start w wyborach z własnym komitetem pod szyldem Śląskich Samorządowców jest dla mniejszości niemieckiej szansą na zaakcentowanie interesów wszystkich mieszkańców regionu na szczeblu krajowym.
Coraz bardziej ubolewamy nad tym, że przy malejącej liczbie posłów reprezentujących nasz region w Warszawie, ubywa jednocześnie tych, którzy są z nim silnie emocjonalnie, rodzinnie i zawodowo związani. Wiemy też, ilu mamy dziś reprezentantów spoza naszego regionu, a ilu posłów, którzy już w województwie opolskim nie mieszkają. Wspierając nasz komitet, mieszkańcy będą mieli gwarancję, że dla naszych kandydatek i kandydatów centrum życia to województwo opolskie, nasz region
— podkreśla Donath-Kasiura.
Komitet Wyborczy Mniejszość Niemiecka (MN) przekształcił się w Śląskich Samorządowców oficjalnie w grudniu 2023 roku, gdy po raz pierwszy od 1991 roku mniejszość niemiecka nie zdobyła żadnego mandatu w Sejmie i Senacie. Celem zmiany było oddzielenie działalności społeczno-kulturalnej TSKN od działalności politycznej i poszerzenie elektoratu.
tkwl/PAP
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/755919-mniejszosc-niemiecka-ma-plan-na-wybory-jest-nazwa-komitetu
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.